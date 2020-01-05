    05 января 2020, 20:23

    Горки, санки и… асфальт. Как в бесснежной Коломне соревновались любители санок

    Александр Акишин, Алина Трофимова, Елена Перова

    В Коломне прошел фестиваль «Battle Сани». Принять в нем участие могли все желающие. Оценивалась не только скорость спуска, но и красота костюмов, а также артистизм саночников.
    Горки, санки и… асфальт. Как в бесснежной Коломне соревновались любители санок

    Горка, сани… и полное отсутствие снега. В Коломне у стен Кремля прошли непривычно сухие зимние соревнования. Выявляли самые быстрые сани. Сделать это при такой погоде оказалось непросто. Понадобились искусственные снег и лед.

    Пока юные участники соревнований свыкались со своим новым обликом и привыкали к нарядам, их папы самоотверженно готовили болиды. В ход шло все: стяжки, скотч, да и что под руку попадалось.

    «У нас болид называется „Дельфин“. Мы крепим маску, снега нет, но у нас будет имитация морской темы. Все экспромтом: вчера узнали, сегодня — уже здесь», — сообщил капитан команды, г. Луховицы Сергей Корешков.

    Горки, санки и… асфальт. Как в бесснежной Коломне соревновались любители санок | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Ходовые качества саней в этот раз не самое главное. Не меньше внимания судьи уделяли костюмам и оформлению. Да и несмотря на все приготовления, погоду не проведешь: ехать быстро получалось далеко не у всех.

    Но и у медленной езды тоже нашлись свои плюсы. Во-первых, никто не расшибся, во-вторых, приходилось действовать всей командой. А точнее — семьей.

    Горки, санки и… асфальт. Как в бесснежной Коломне соревновались любители санок | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Вслед за детьми в сани уселись и взрослые. Многие участники поняли сразу: скоростью брать не получится, придется подключать артистизм. Итогом стали зажигательные танцы.

    В этот день в Коломну съехались любители активного отдыха со всего Подмосковья. И ехали они, конечно же, не за снегом. Главное тут — хорошее настроение. Настоящей зимы еще не было, однако снег будет. По крайней мере, его обещают синоптики. А значит, у любителей экстрима и веселья еще будет возможность как следует разогнаться.