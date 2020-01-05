Горки, санки и… асфальт. Как в бесснежной Коломне соревновались любители санок

В Коломне прошел фестиваль «Battle Сани». Принять в нем участие могли все желающие. Оценивалась не только скорость спуска, но и красота костюмов, а также артистизм саночников.

Горка, сани… и полное отсутствие снега. В Коломне у стен Кремля прошли непривычно сухие зимние соревнования. Выявляли самые быстрые сани. Сделать это при такой погоде оказалось непросто. Понадобились искусственные снег и лед.

Пока юные участники соревнований свыкались со своим новым обликом и привыкали к нарядам, их папы самоотверженно готовили болиды. В ход шло все: стяжки, скотч, да и что под руку попадалось.

«У нас болид называется „Дельфин“. Мы крепим маску, снега нет, но у нас будет имитация морской темы. Все экспромтом: вчера узнали, сегодня — уже здесь», — сообщил капитан команды, г. Луховицы Сергей Корешков.

Источник фото: телеканал «360»

Ходовые качества саней в этот раз не самое главное. Не меньше внимания судьи уделяли костюмам и оформлению. Да и несмотря на все приготовления, погоду не проведешь: ехать быстро получалось далеко не у всех.

Но и у медленной езды тоже нашлись свои плюсы. Во-первых, никто не расшибся, во-вторых, приходилось действовать всей командой. А точнее — семьей.

Источник фото: телеканал «360»

Вслед за детьми в сани уселись и взрослые. Многие участники поняли сразу: скоростью брать не получится, придется подключать артистизм. Итогом стали зажигательные танцы.

В этот день в Коломну съехались любители активного отдыха со всего Подмосковья. И ехали они, конечно же, не за снегом. Главное тут — хорошее настроение. Настоящей зимы еще не было, однако снег будет. По крайней мере, его обещают синоптики. А значит, у любителей экстрима и веселья еще будет возможность как следует разогнаться.