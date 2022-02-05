Жителям Подмосковья напомнили о сроке подачи заявок для участия в гонке «Лыжня России»

Заявки на участие в традиционной массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2022» можно подать до 8 февраля, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. Соревнования пройдут 12 февраля.

В Московской области центральный старт гонки состоится на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в городском округе Химки. В пресс-службе министерства уточнили, что желающим принять участие можно зарегистрироваться вплоть до 23:59 8 февраля.

Гонка «Лыжня России» — одно из главных зимних спортивных событий года. На него приезжают и профессиональные спортсмены, и любители лыжного спорта. Гонка проходит более чем в 70 регионах страны, а ее участниками станут более 500 тысяч человек.

«Это один из самых масштабных лыжных стартов в Европе. В этом году соревнования пройдут в 40-й раз», — отметили в министерстве.

Для участников подготовят одну дистанцию. Ее протяженность составит 10 километров. Комиссия по допуску будет работать с 7 по 11 февраля.

Прибытие лыжников в Химки ожидается с 08:30 12 февраля. В 11:00 участников распределят по карманам. В 11:45 начнется церемония открытия. Старт гонке дадут ровно в 12:00.