Главный каток в Домодедове открылся 11 декабря

В Домодедове с 11 декабря начинает работать главный каток. Он расположен на на площади 30-летия Победы

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, сообщили на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в «ВКонтакте».

Для удобства жителей будет работать предварительная запись на сайте «Парки Домодедово». В день запустят шесть сеансов, каждый по 1,5 часа. Прокатиться одновременно смогут 150 человек. Между ними сделают небольшие перерывы, чтобы поддерживать гладкость льда.

Рядом с катком построили большой пункт проката — в нем поставили раздевалку, ячейки для хранения вещей и заточку коньков. В аренду предлагают не только коньки, но и тюбинги для горки, которую установят рядом.

Каток будет работать до марта.

До конца декабря на главных катках Подмосковья будут выступать знаменитые фигуристы России. Это шоу «Ледниковый период», которое спродюсировал чемпион Европы и мира по танцам на льду Илья Авербух. Они выступят на 14 областных катках. Первые выступления прошли 4 и 5 декабря.