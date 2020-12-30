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    30 декабря 2020, 22:28

    Главные зимние развлечения — абсолютно бесплатно. Новогодняя площадка открылась в парке «Патриот»

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова

    У главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» открылась новогодняя площадка. Каток, тюбинг, полевая кухня и ярмарка будут работать и в январские праздники, и после. Съемочная группа «360» решила провести эксперимент и выяснить, можно ли отдохнуть в таком новогоднем парке бесплатно?
    Главные зимние развлечения — абсолютно бесплатно. Новогодняя площадка открылась в парке «Патриот» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Каток работает с 10 утра до 21:15, есть технические перерывы. Каток и камера хранения — бесплатно. Одновременно на катке могут находиться не более двух сотен человек.

    Также в парке «Патриот» — самый длинный тюбинговый спуск в Подмосковье. Это невероятно, но даже тюбинг здесь бесплатный.

    Главные зимние развлечения — абсолютно бесплатно. Новогодняя площадка открылась в парке «Патриот» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    После зимних развлечений — можно отправиться на ярмарку. Обычно в таких массовых местах цены так или иначе завышены. Но тут уверяют, что не стали пользоваться возможностью продать подороже — цены от производителя.

    «У нас есть каша, можно согреться имбирным напитком и глинтвейном безалкогольным», — рассказала продавец ярмарки.

    Главные зимние развлечения — абсолютно бесплатно. Новогодняя площадка открылась в парке «Патриот» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В Подмосковье, разумеется, огромное количество парков, где есть каток, тюбинг. И тем не менее, ты приходишь и часто выбираешь, на чем покататься, чтобы не было слишком дорого. А в парке «Патриот» все, кроме обеда, абсолютно бесплатно. Так что приезжайте — «360» рекомендует.