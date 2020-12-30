Источник фото: телеканал «360»

Каток работает с 10 утра до 21:15, есть технические перерывы. Каток и камера хранения — бесплатно. Одновременно на катке могут находиться не более двух сотен человек.

Также в парке «Патриот» — самый длинный тюбинговый спуск в Подмосковье. Это невероятно, но даже тюбинг здесь бесплатный.

Источник фото: телеканал «360»

После зимних развлечений — можно отправиться на ярмарку. Обычно в таких массовых местах цены так или иначе завышены. Но тут уверяют, что не стали пользоваться возможностью продать подороже — цены от производителя.

«У нас есть каша, можно согреться имбирным напитком и глинтвейном безалкогольным», — рассказала продавец ярмарки.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье, разумеется, огромное количество парков, где есть каток, тюбинг. И тем не менее, ты приходишь и часто выбираешь, на чем покататься, чтобы не было слишком дорого. А в парке «Патриот» все, кроме обеда, абсолютно бесплатно. Так что приезжайте — «360» рекомендует.