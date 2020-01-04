Гигантский стул и мир физиков. Едем в Дубну на выходные

Если вы хотите посмотреть на самый высокий стул в мире и узнать о последних достижениях науки и техники, то поезжайте в Дубну. Этот наукоград удивит вас своими достопримечательностями и даст возможность по-новому взглянуть на привычные вещи.

Дубна — уникальный наукоград, который стоит на Волге в 120 километрах от Москвы. Только тут можно ощутить особую атмосферу 70-х годов прошлого века. Очарование городу придают университетские кварталы, улицы, названные именами физиков и академиков, и… отсутствие пробок.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме этого, есть в Дубне во всех смыслах видные и необыкновенные достопримечательности: гиды советуют начинать путешествие по городу с осмотра гигантского памятника Владимиру Ленину. Здесь он присматривает за рыбаками. Высота монумента вместе с пьедесталом 37 метров, и он — второй по величине памятник Ленину в мире.

Впечатляет своими размерами не один памятник Ленину. Гигантомания в Дубне представлена еще и… стулом. Рядом с ним можно почувствовать себя лилипутом из романа Свифта. Девятиметровый стул — самый большой в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Разумеется, с первых же дней своего существования он стал центром притяжения для туристов. Забраться наверх, конечно, не получится — высоковато. А вот сделать эффектное селфи — без проблем.

Источник фото: телеканал «360»

В центре города можно попасть в мир литературной, сценической и научной богемы. В каком еще месте можно столкнуться с Плисецкой, Маяковским и Горьким? Вдоль парковой аллеи расположены настоящие произведения искусства: мозаичные панно работы француженки Нади Леже.

Там же находится памятник тому, кого прогрессивные физики-ядерщики уважали едва ли не больше других: Владимиру Высоцкому. Он и сам любил гостить в Дубне и в долгу перед учеными не остался — посвятил им песню.

Источник фото: телеканал «360»

Не посетить в наукограде Музей истории науки и техники ОИЯИ — попусту проехать больше сотни километров. В музее словно перемещаешься в прошлое на машине времени. Погрузиться с головой в сложный мир физики помогают десятки моделей и различных приборов.

Кроме этого, здесь работают над созданием уникального коллайдера. Проект получил название «НИКА». По своим характеристикам этот ускоритель может стать мощнейшим в мире и обойти даже знаменитый адронный коллайдер в Церне.

Источник фото: телеканал «360»

Сложные механизмы, теории и законы, по правде говоря, легко упрощаются. Прямо в музее есть лаборатория, где даже ребенок без труда сможет понять сложный мир науки. Здесь, например, могут объяснить, почему прямой путь не всегда самый быстрый, или одним приседанием развенчают миф о йогах.

Источник фото: телеканал «360»

После прогулок и экскурсий лучше не торопиться возвращаться домой, а остаться в Дубне на ночь. Обычных гостиниц в городе много, но для разнообразия можно снять люкс в бутик-отеле на левом берегу Дубны. Гостиница «Парк-отель» – это не просто 22 уютных номера, а фантастический мир с драконами и магами.

Источник фото: телеканал «360»

На ужин можно заглянуть в ресторан «Камелот». Он полностью оправдывает свое название — над интерьером работал декоратор «Мосфильма». Что до еды — кухня как исконно русская, так и средиземноморская. Атмосферно, вкусно, быстро.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, кто-то может сказать, что это совсем не активный отдых. Но в наукоград едут за другим: неповторимой атмосферой, умиротворением, спокойствием и уютом. С этим здесь полный порядок.