Избушка Бабы-Яги и пиратские корабли: где в Подмосковье погулять по съемочным площадкам

В Подмосковье найдутся развлечения для каждого. Кинолюбители, например, могут погулять по съемочным площадкам известных фильмов. Киногорода не оставят равнодушными и фотографов, ищущих интересные локации.

Источник фото: телеканал «360»

В Химках можно найти заброшенный город. И город этот — Белогорье из всеми любимой сказки. Множество деревянных теремов с резными ставнями, печи и подворье — все это съемочная площадка, на которой снимали фильм «Последний богатырь: Корень зла».

Погулять по избам и теремам можно бесплатно. Поклонники первой части фильма приезжают сюда практически каждый день.

Источник фото: телеканал «360»

А в городском округе Солнечногорск есть удивительное место, которое перенесет в Англию XVIII века. Киногород «Пилигрим Порто» построили для съемок художественного фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии». Здесь и пиратский корабль, и узкие старинные улочки.

Добраться сюда можно от Ленинградского вокзала, доехав до станции Фирсановка. Затем на автобусе № 40 нужно будет доехать до санатория «Мцыри». Плата за вход символическая: для взрослых — 200 рублей, для детей — 100 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

После долгих прогулок самое время подкрепиться. Гастробар «Некрасов» в Химках предлагает гостям 13 сортов пиццы. И готовят ее в дровяной печи. Таких мест в Москве и Подмосковье — единицы.