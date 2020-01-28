Где в Подмосковье обитают привидения? Известный экстрасенс раскрыла тайны усадьбы «Архангельское»

«Зима в Подмосковье» в этом году невероятная и по-настоящему мистическая. Такой погоды не было никогда. Поэтому съемочная группа «360» решила отправиться в одно из самых красивейших мест Московской области — усадьбу Архангельское, которая таит в себе огромное количество тайн и легенд. Чтобы заглянуть за грань привычной реальности, в поездку пригласили известного экстрасенса Алену Орлову.

Очень странные дела

В этом году исполнится 210 лет с того момента, как усадьбу приобрел князь Николай Борисович Юсупов. Именно при нем здесь развернулось активное строительство зданий, которые впоследствии стали памятниками архитектуры. И именно в период владения усадьбой Юсуповыми здесь начали происходить странные вещи.

После Отечественной войны 1812 года во дворце проходили отделочные работы. Руководил ими француз Дерусси, который ненавидел русское зодчество, издевался над крепостными строителями и вел себя настолько высокомерно, что крестьяне столкнули его со строительных лесов Овального зала дворца.

Источник фото: телеканал «360»

«Вероятно, что с этого места строители и управляющие архитекторы и сбросили управляющего Дерусси. Он сразу погиб», — сказала главный экскурсовод усадьбы «Архангельское» Галина Маресева.

Крестьян, убивших француза, сослали на каторгу. А призрак Дерусси, по словам и записям мнительных очевидцев, стал бродить по усадьбе. Но никому зла не делал, а только грустно вздыхал. Видел призрак француза и сам Троцкий, которому в советское время отдали в Юсуповском дворце несколько комнат. До сих пор здесь под куполом какая-то абсолютно космическая атмосфера, как будто открывается путь в другой портал.

Кстати, в самом дворце никогда никто не жил, хотя покои для сна имелись. Здесь давали балы — в том числе и для царственных особ. В разное время в Архангельском бывали Александр Первый, Александр Второй, Александр Третий. А также оба царя Николая — и Первый, и Второй.

«Это парадные залы. И поэтому их назначение прямое — это некая демонстрация: коллекций, богатства, претензий, мечтаний, собраний определенных. Поэтому каждый из этих залов выполнял свою задачу», — рассказывает главный экскурсовод усадьбы «Архангельское» Галина Маресева.

Загадочная смерть молодой княжны

Неизвестно, участвовала ли в балах младшая дочь Юсупова Татьяна Николаевна. Она умерла, когда ей было всего 22 года, при неизвестных обстоятельствах. Была безответно влюблена, много страдала. 24 июня 1888 года девушка заболела, а 27-го уже скончалась. Официальная версия — от тифа, неофициальная — от любви.

«Как только мы появились на могиле Татьяны Юсуповой, при абсолютно ясной погоде, разыгралась метель. Природа как-то среагировала на наше появление. Может быть, Татьяна не хочет, чтобы мы раскрывали ее тайну?» — заметил корреспондент «360» Максим Беспалов.

Источник фото: телеканал «360»

Подтвердила его догадку и экстрасенс Алена Орлова.

«Может быть, потому что тайна действительно имеется. И тайна своеобразная. Эта тайна была скрыта членами семьи, чтобы семья не опозорилась», — уверяет Алена Орлова.

Источник фото: телеканал «360»

А опасаться на самом деле было чего. Есть версия, что Татьяна почила в такие короткие сроки не от болезни.

Татьяна здесь. И она здесь не одна. Здесь присутствует еще один маленький человечек, который даже не получил своего имени и не занесен ни в какие регистры Алена Орлова экстрасенс

Есть версия, что молодая княжна умерла не от тифа, а при родах. И в склепе она находится со своим младенцем. Могила стоит на отшибе усадьбы, прямо на живописнейшем берегу Москвы-реки, рядом с храмом Архангела Михаила.

Склеп без могил

Убитая горем, старшая сестра Татьяны Зинаида после трагедии приняла решение построить семейный склеп, чтобы все члены семьи Юсуповых покоились в одном месте. Так была построена знаменитая колоннада на территории Архангельского.

Источник фото: телеканал «360»

Но так сложилась судьба, что похоронить там никого не успели. Прах Татьяны, который Зинаида хотела перенести в общий склеп, так и остался в склепе на обрыве.

Источник фото: телеканал «360»

В семейном склепе так никто и не был похоронен. Это единственное кладбище в России, где нет ни одного покойника. Теперь здесь проводят культурно-джазовые мероприятия, музыкальные фестивали и различные светские рауты. А рядом растет потрясающая шатровая ель, ей 180 лет. Посадили как раз во времена Юсуповых. Причем дерево должно было погибнуть. Во время бомбежек в Великую Отечественную войну в 1941 году ей срезало макушку. После этого ель обычно умирает. Но у этой вдруг одна из веток взяла на себя роль верхушки и потянулась ввысь. Говорят, что это сильный женский дух семьи Юсуповых, назло обстоятельствам, не дал дереву умереть.

«Если говорить о том, что елки — мистические деревья, и они общаются с духами предков, то мы представляем, что елка не случайно была посажена около именно этого здания. И она еле выжила, но выжила, не сгорела», — отметила Алена Орлова.

Возвращение в реальность

После мистических и загадочных легенд любому путешественнику непременно захочется хорошенько поужинать. Чревоугодничать после такого атмосферного дня лучше тоже не в обычном месте.

Источник фото: телеканал «360»

Ресторан «Дача номер 7» — это историческая постройка XIX века. Единственный гостевой дом усадьбы Юсуповых, который сохранился до наших дней. В меню — европейская и настоящая русская кухня.

Наша группа остановила выбор на щах из квашеной капусты с говяжьей косточкой, бефстроганове с белыми грибами и картофельным пюре, суфле из судака с брокколи под винным соусом.

Но больше всего среди всего разнообразия меню внимание привлекли запеченные мозговые косточки с бородинским хлебом. Однако, будьте осторожны, такие косточки — исключительно мужская еда.

«Все, что касается мозговых косточек — это абсолютно мужская пища. Женщинам не пристало ее есть. Потому что мужские гормоны очень сильно могут возрасти от употребления такого блюда. Так что считайте, что вам выдали средневековую русскую народную виагру», — раскрыла тайну блюда экстрасенс Алена Орлова.

Напоследок принесли согревающий чай с яблоками, брусникой, клюквой и кардамоном. В общей сложности очень плотный ужин на двоих обошелся в 2950 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Ночь без живых мертвецов

Здесь же недалеко можно и переночевать. И не беспокойтесь, этот дом точно не с привидениями. Это абсолютно новый и пока не освоенный в Подмосковье формат гостиничного сервиса — гестхаус «Русский дом».

Источник фото: телеканал «360»

Это большой частный коттедж, в котором всего пять номеров. Хозяева сдают их и обслуживают постояльцев сами. Кстати, оформлен гестхаус в тематике усадьбы «Архангельское». На стенах везде фотографии семьи Юсуповых.

«Я вас приглашаю в самые уединенные номера, поскольку они находятся на 3-м этаже. Их обычно любят больше всего, потому что здесь абсолютная тишина», — встретила гостей владелица гостевого дома " Русский дом» Алла Марченко.

Все номера разные. Номер Алены выполнен в стиле «Прованс», а номер Максима больше напоминает лаконичный английский стиль. Кстати, цена проживания здесь всегда варьируется. В среднем двухместный номер в английском стиле стоит 10 тысяч рублей, двухместный номер в стиле «Прованс» — 9500 рублей.

Утром гостей приглашают за шикарный стол. Приготовьтесь, что потчевать вас будут из хрустальной посуды и фарфоровых сервизов — все практически как в Юсуповском дворце.

Увлекательная экскурсия, мистические легенды, завораживающие виды, прекрасный отдых в авторском отеле и роскошные трапезы. Вы все еще сомневаетесь, где провести выходные в Подмосковье?