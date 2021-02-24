Сосновый бор, коньки и катание с горки. Где провести последние зимние дни в Подмосковье?

Пока зима еще не сбавляет обороты, можно успеть покататься на коньках, ватрушках и погулять по скрипучему снегу. Для тех, кому надоел шумный город, лучшим местом для зимнего отдыха станет парк «Раздолье».

Источник фото: телеканал «360»

Парк «Раздолье» находится недалеко от Рублево-Успенского шоссе. В распоряжении гостей целых 47 гектаров соснового леса. Добраться до места можно на машине или на электричке — вам нужна платформа «Раздоры». Вход в парк бесплатный, при посещении гарантированы потрясающие пейзажи, свежий морозный воздух.

Для всех любителей коньков в «Раздолье» есть каток. Час катания обойдется в 200 рублей, плюс прокат коньков — еще 300 рублей. На катке играет музыка, а вечером включают красивые огни.

Для тех, кто любит прокатиться с ветерком с горки, в парке есть всеми любимые ватрушки. Цена удовольствия — всего 250 рублей в час. Горка огорожена, трасса безопасна.

Источник фото: телеканал «360»

Вдоволь нагулявшись, можно отправиться в «Сколково парк». Это загородный отель под Звенигородом, здесь можно арендовать шале или виллу.

«На территории 20 гектаров лесопарковой зоны расположены 40 домов разной категории — от 140 квадратных метров до 60-90, также на территории имеются таунхаусы. В каждом доме есть сауна», — рассказал Иван Копцев, управляющий «SKOKOVO PARK».

Источник фото: телеканал «360»

Дизайн каждого домика выполнен в атмосфере какой-нибудь страны. Есть домики в модном сейчас стиле северных стран: панорамные окна, много света, сауна, две спальни и заснеженные веранды. Порадует и абсолютная тишина, здесь можно отдохнуть от звуков мегаполиса. Ночь в двухместной вилле стоит от трех тысяч рублей. На территории есть ресторан, совмещенный с картинной галереей. Особенность заведения — это завтраки целый день.

Такой тихий маршрут и единение с природой Подмосковья может себе устроить каждый.