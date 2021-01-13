Где провести интересные выходные в Сергиевом Посаде и при этом не замерзнуть? Инструкция от «360»

Музей советского детства

Первым делом было принято решение отправиться в Музей советского детства.

«Скажу честно, что того самого, советского детства у меня не было, я родилась чуть позже, но уже сейчас вижу, что половину из этих игрушек я помню, играла и сейчас будет приступ ностальгии», — делится корреспондент «360» Елена Маркелова.

Источник фото: телеканал «360»

Пластмассовые пупсы, матрешки, машинки и неваляшки — таких многие застали в детском садике. Но есть в этом музее то, что поразит любого до глубины души.

«Сейчас можно закрыть глаза, открыть их и представить, что мне 5 лет, я в своей детской комнате, потому что я увидела тех самых бегемотиков из Киндер-сюрпризов, увидела Барби», — говорит Елена.

Источник фото: телеканал «360»

От игрушек, пыльного серванта, пленочных кассет, «видика» и Тетриса мурашки по коже. Давно забытое чувство — набирать номер по памяти на проводном телефоне. Оторваться от экспонатов невозможно. Здесь каждый найдет что-то родное, из того времени, когда мир еще не умещался в экране мобильного телефона.

Источник фото: телеканал «360»

Сергиевская Кухмистерская

Но пора двигаться дальше — нас уже ждут в Кухмистерской. Это — интерактивный музей кулинарного искусства. «360» здесь ждал мастер-класс по изготовлению леденцов. Экскурсовод уже варил патоку к приходу учеников.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы сварить леденцы, необходимы лишь три ингридиента — патока, сахар, вода, а какой будет вкусовой оттенок — зависит от красителя. У нас будет ревень. Смазываем стол и руки маслом, выливаем раскаленную сладкую массу и замешиваем с помощью шпателя. Дальше раскатываем колбаску и режем тесто большими ножницами.

Источник фото: телеканал «360»

Итого — примерно полкило леденцов, которые можно взять с собой или продегустировать прямо в Кухмистерской — в красивых интерьерах и с чаем из самовара.

Арт-Макет

Источник фото: телеканал «360»

Мы отправляемся в последнюю точку нашей культурной программы — смотреть достопримечательности. Но при этом снова в помещении — в музее «Арт-Макет». Здесь представлены детальные и точные макеты достопримечательностей Золотого кольца. На восьми стендах — архитектура городов Золотого кольца в миниатюре, здесь показаны главные достопримечательности и знаковые места. Самый большой стенд — у Сергиева Посада, на нем подробный макет Троице-Сергиевой лавры.

Источник фото: телеканал «360»

Крохотные деревья, домики, церкви — рассматривать экспонаты можно часами. Можно взять экскурсию, аудиогид, а для детей есть квесты. Макетами можно управлять — например, включить крохотные колокола или ночной режим.

А вот отправиться отдыхать решили в отель «Царская деревня». Но и он выглядит как музей.

Источник фото: телеканал «360»

В распоряжении гостей номера джакузи, отличный вид на Троице-Сергиеву лавру, огромная кровать и даже камин. Да, номер не бюджетный, но один раз побаловать себя можно.

А вот билеты в музеи стоят вполне демократично:

Музей Советского детства, работает ежедневно с 10.00 до 19.00: входной билет с экскурсией для взрослых — 500 рублей, для детей до 13 лет — 350 рублей.

Музей «Сергиевская Кухмистерская», работает ежедневно с 10.00 до 19.00: театрализованная экскурсия для взрослых — 500 рублей, дети 7-14 лет — 350 рублей, дети 1-7 лет — 150 рублей.

Музей «Арт-макет», работает ежедневно с 10.00 до 19.00, входной билет — от 300 рублей.