Где найти лучшие шали в мире? Видеоэкскурсия по Павловопосадской платочной мануфактуре

Самые известные в мире платки делают в Павловском Посаде. Этот аксессуар когда-то украшал головы наших бабушек, а сейчас их носят модницы во всех странах.

Павловопосадский платок — идеальный пример того, как старинный масс-маркет превратился в большое искусство и национальное достояние. На цветастые платки с бахромой можно смотреть бесконечно. Это не только уникальный дизайн, но и приятные к телу ткани — шерсть и шелк.

Сейчас фабрика называется «Павловопосадская платочная мануфактура», а когда-то там работали всего 10 работниц. Это был скромный бизнес Ивана Лабзина.

Первые шали были выпущены на фабрике в начале 1860-х годов. Уже в 1881 году его правнук Яков Лабзин получил звание поставщика великой княгини Александры Петровны, а предприятие наградили серебряными медалями Всероссийских художественно-промышленных выставок. После фабрике дали почетное право изображать государственный герб на вывесках и этикетках.

После Октябрьской революции художники попытались модернизировать внешний вид платков, добавляя изображения животных, рисунки на тему революции, индустриализации и коллективизации.

Изготовление современных платков, как и раньше, начинается с чистого листа. Сначала художник придумывает рисунок — эта процедура очень ответственная и может длиться несколько месяцев. Потом колористы наносят краски на ткань и пытаются сделать платок максимально близким к идее художника.

Ежегодно Павловопосадская платочная мануфактура выпускает около 1000 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из шерсти, хлопка, шелка и льна. За два века платки почти не изменились: мастера берегут старинные рисунки и трепетно относятся к технологиям.