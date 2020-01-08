Если вы любите зимние виды спорта и предпочитаете расслабляться в бане, то собирайте большую компанию и отправляйтесь в Дмитров, в коттеджный комплекс «Шиболово-Горки».

Добраться до комплекса «Шиболово-Горки» можно на электричке от Савеловского вокзала до станции Турист, а дальше на такси или автобусе до деревни Парамоново. Если планируете отправиться в поездку на машине, то выезжайте на Дмитровское шоссе — через час будете на месте.

Источник фото: телеканал «360»

В коттеджном комплексе есть несколько частных домиков и гостиница, в которой можно снять стандартный номер.

Коттеджи большие, там могут поместиться более 10 человек. В каждом таком домике есть несколько спален, кухня, на которой вы можете приготовить продукты, которые привезли с собой, и камин. В некоторых коттеджах есть даже сауна, которая входит в стоимость аренды.

Источник фото: телеканал «360»

На территории «Шиболово-Горок» есть небольшой склон — 150 метров в длину. С него спускаются на лыжах, сноуборде или просто на ватрушках. Если у вас есть свой инвентарь, то берите его с собой — не будете искать подходящее вам оборудование на месте. А если же вы все-таки хотите настоящего экстрима, то отправляйтесь на один из горнолыжных склонов Дмитрова. Это в 15 минутах езды от коттеджного комплекса.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Для любителей попариться на территории комплекса есть настоящая русская баня. Первый час в парилке будет стоить 1,5 тысячи рублей, каждый последующий — 1000 рублей.

Если вы не хотите готовить сами, то еду можно заказывать в местной столовой. Завтраки входят в аренду гостиничных номеров, а обеды и ужины обойдутся в 400 рублей на человека.

Источник фото: телеканал «360»

В общем, на отдых в «Шиболово-Горки» лучше отправляйтесь с компанией — снимите домик и сами планируйте свой отдых.