Зима в Подмосковье 07 января 2023, 02:12 Фигурист-экстремальщик дважды исполнил опасный трюк в шоу на льду «Царевна-лягушка» Фигурист Кузнецов показал зрителям спектакля «Царевна-лягушка» в Подольске опасный трюк РИА «Новости»

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Спектакль на льду «Царевна-лягушка» прошел в парке Талалихина в Подольске. В ледовом представлении роль Бабы-Яги досталась чемпиону России среди юниоров Евгению Кузнецову, который дважды продемонстрировал опасный трюк — сальто назад. Мастер спорта рассказал «360» о своем участии и подготовке к спектаклю.

«В сказке различные трюки, прыжки и даже запрещенный элемент фигурного катания — сальто назад на коньках, который я исполняю. Он запрещен, потому что случались летальные исходы. Такие опасные трюки я делаю на протяжении примерно 15 лет. Меня так и называют — фигурист-экстремальщик», — отметил Кузнецов.

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Он добавил, что самым сложным периодом для всех участником ледового шоу стали репетиции в декабре.

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«Порой до шести утра находились на льду, днем отсыпались, а вечером снова на репетицию, и так весь месяц. Теперь, когда видишь, как публика нас поддерживает, заводишься и хочется показать себя еще лучше», — подчеркнул фигурист.

Директор ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“ Евгений Сарамуд рассказал, что в спектакле выступают чемпионы России, в том числе среди юниоров, а также заслуженные мастера спорта. Среди них участница олимпийских игр, серебряный призер чемпионата Европы Вера Базарова, бронзовый призер юношеских олимпийских игр Алина Устимкина, чемпион мира среди юниоров Нодари Майсурадзе и другие.

«В шоу задействовано порядка 40 человек. <> Программа длится час, но пролетает как 10 минут. Это полноценная добрая русская сказка, которую смогут увидеть на льду», — сказал Сарамуд.

Русскую народную сказку в необычном исполнении уже посмотрели более 2000 подольчан. Она прошла в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».