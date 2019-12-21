Гастро-веранды и мастер-классы. Семейный фестиваль «Трикотажка Fest» провели в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде прошел новогодний семейный фестиваль «Трикотажка Fest». Праздничные мероприятия состоялись в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и развернулись на улице Карла Маркса, на которой в 2018 году было завершено комплексное благоустройство. Фестиваль посетила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Праздник открыл парад Дедов Морозов. На фестивале работали тематические зоны, оформленные в дореволюционное, советское и современное время. Новогоднее настроение создавали живая елка, арт-ярмарка подарков, праздничная иллюминация. Для детей были организованы интерактивные площадки, мастер-классы в салоне «Посадская матрешка».

Источник фото: пресс-служба вице-губернатора Московской области

«Сергиев Посад всем известен как православная столица России, в Подмосковье это самое посещаемое место. Но в городе есть не только православные святыни, благодаря энтузиастам открылись три музея: Матрешки, Советской игрушки, Сергиевская Кухмистерская, проводятся уличные фестивали, которые вовлекают все больше жителей города и гостей», — сказала Наталья Виртуозова.

Также Виртуозова добавила, что большое количество людей может побывать на этой маленькой улочке и увидеть много интересного.

Источник фото: пресс-служба вице-губернатора Московской области

По словам директора «Посадской матрешки» Анны Зайкиной, за два года это уже 17-й фестиваль, который здесь проводится. В сезон яблок сделали фестиваль варенья, а перед Новым годом захотелось новогоднюю историю.

Источник фото: пресс-служба вице-губернатора Московской области

На фестивале работали гастро-веранды «Ландау» и «Брынза», где можно было бесплатно попробовать блины, жареную колбасу, соленые огурцы, выпить глинтвейн или чай из самовара. Гости могли посетить музей и кафе «Сергиевская кухмистерская» с угощениями конца XIX — начала XX вв, а также музей Советского детства.