Театр на улице. Фестиваль «Под куполом волшебства» стартовал в Сергиевом Посаде

Новый год начался в Сергиевом Посаде с фестиваля уличных театров «Под куполом волшебства». Он продлится до 7 января. Гостей ждут спектакли, игровые программы, интерактивные шоу и концерты.

Источник фото: телеканал «360»

В первый же день всех жителей и гостей Сергиева Посада удивили инопланетные создания. Они прошли по улицам города, ведя за собой толпу. Изготовили чудо-фигуры из подручных материалов: матрасов, зеркал, ткани и даже палочек для суши.

Над созданием карнавального настроения работали московский театр светового перфоманса «Светлые лица», «Театральный ковчег» и арт-студия «Волшебная шляпа».

Шествие призвано привлечь как можно больше зрителей на сами спектакли фестиваля, которые пройдут на Дороге к храму 3, 4, 5 и 7 января.

Источник фото: телеканал «360»

Свои представления покажут уличные театры из столицы и региона.

Мероприятия будут проходить с четырех до семи часов вечера. Детские и взрослые представления, интерактивные постановки и колядки не оставят равнодушными никого.

Очевидно, что фестиваль «Под куполом волшебства» — в топе событий «Зимы в Подмосковье». Ведь уже на открытие пришла целая толпа ценителей искусства.