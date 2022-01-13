Фестиваль необычных саней пройдет в Коломне 22 января. Гости смастерят их сами и получат подарки

Традиционный фестиваль необычных саней развернут в Коломне 22 января. Гостей ждут мастер-классы, концерт, конкурсы и игры. Но главное — они получат инвентарь, из которого смогут смастерить свои необычные сани и эффектно скатиться с горки. Лучшие авторы получат за креативные идеи подарки.

Как рассказали в Министерстве культуры Московской области, фестиваль состоится у стен древнего Коломенского кремля. Он станет частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Посетителям предложат придумать необычные сани и украсить их. Кроме того, состоится парад саней — там участники покажут свои изобретения.

На фестиваль приглашают прийти целыми семьями. Основные цели — повысить интерес к здоровому образу жизни, развить творческое мышление и напомнить о любимом зимнем развлечении.

Как стать участником?

Стать участниками смогут все желающие — для этого нужно создать оригинальный проект санок и подать заявку на почте bestoftbest@yandex.ru.

Потребуется спуститься с горки и умудриться не развалить самодельные сани. За лучшие выступления выдадут призы.

Ранее стало известно, что Коломна вошла в топ-5 городов для интересного и недорогого отдыха.