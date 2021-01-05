Фестиваль «Мастерская Рождества» откроется в Истре 6 января

Попробовать фермерские продукты, посетить мастер-классы и сделать памятные снимки в атмосферных фотозонах смогут гости и жители Истры благодаря организаторам фестиваля «Мастерская Рождества». Праздник продлится 6, 7 и 8 января.

«Будут работать мастерские, зимняя ярмарка „Сыр! Пир! Мир!“ с товарами от подмосковных фермеров и ремесленников, фотозоны, проводиться показательные выступления мастеров. Рядом с фестивалем находится главное выставочное пространство Московской области — МВК „Новый Иерусалим“, где открылись две новые прекрасные выставки», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Она добавила, что первая выставка называется «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». А в «Небесной мастерской» можно познакомиться с народными художественными промыслами региона. Посетители смогут увидеть жостовские подносы, а также павловопосадские платки, дулевский фарфор и многое другое.

Фестиваль «Мастерская Рождества» откроется уже 6 января и продлится до 8-го числа. На открытой площадке заработает целый мини-город с 115 новогодними домиками. Строения расположатся вдоль девяти улочек и двух площадей. Свою продукцию и навыки покажут 100 фермеров и 40 ремесленников из 30 округов Подмосковья.

В течение трех дней можно будет попробовать и купить мед, сладости, выпечку, а также мясо, рыбу и всевозможные соленья. Согреться помогут горячие напитки и еда, которой можно будет полакомиться на фуд-корте.

Своим мастерством поделятся с гостями подмосковные художники, кузнецы и гончары. Кроме того, посетители смогут сделать фотографии в четырех фотозонах. Все точки оформят в стилистике народных художественных промыслов. Прямо в городке будет возможность отправить рождественское послание в любую точку мира из мобильного пункта почты. Специально для праздника выпустили эксклюзивные открытки.