Фестиваль «Азбука Рождества» открылся в Истре

На фестивале «Азбука Рождества», который открылся в Истре, свою продукцию представляют пять предприятий народных художественных промыслов из Московской области. Об этом рассказали в комитете по туризму региона.

Источник фото: in-istra.ru

Фестиваль «Азбука Рождества» является зимним аналогом фестиваля «Сыр! Пир! Мир!». Он проходит с 6 января на площадке возле истринского музея «Новый Иерусалим».

Посетителей «Азбуки Рождества» ждет ярмарка, на которой можно приобрести павловопосадские платки, изделия Жостовской фабрики, федоскинские шкатулки, богородские игрушки и многое другое. Всего на фестивале заявлено около 100 производителей и почти 50 ремесленников. Также на ярмарке можно приобрести мясные и молочные продукты, мед, кухонную утварь.

Для детей и взрослых на фестивале работают рождественские каток и горка. «Азбука Рождества» продлится в Истре до 8 января. Мероприятие является одним из главных событий проекта «Зима в Подмосковье» текущего сезона.

Ранее стало известно, что в Подмосковье этой зимой ожидают до двух миллионов туристов.