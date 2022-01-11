Фермеры из 26 регионов представили свои продукты на фестивале «Азбука Рождества» в Истре

Около 27 тысяч человек посетили большой фестиваль «Азбука Рождества» в Истре. Там можно было купить свежие продукты более чем от 100 фермеров из разных городов России.

Фестиваль собрал 110 производителей и 40 ремесленников — они приехали из 26 регионов. Это подчеркнули в комитете по туризму Подмосковья.

Гости увидели широкий ассортимент продуктов: молоко, мясо, сыр, колбасы, овощи, выпечку. Жители и гости Подмосковья не только дегустировали и покупали себе деликатесы, но и брали их в качестве подарков близким.

Здесь реализовали девять тонн молока и сыра, пять тонн колбас и мясных изделий, тонну меда, полтонны рыбы, тонну хлеба.

Предусмотрели и развлечения. Для посетителей всех возрастов бесплатно работали каток и горка. Все организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».