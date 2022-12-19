Зима в Подмосковье 19 декабря 2022, 18:17 Федерация бокса России проведет благотворительные новогодние елки в Серпухове

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Федерация бокса России проведет серию благотворительных новогодних мероприятий «Рождественская сказка Федерации бокса России». Они будут проходить ежедневно в парке-отеле «Русский» в Серпухове с 30 декабря по 8 января.

В программе праздничных мероприятий — современные аттракционы, зоны активного отдыха, мастер-классы от именитых боксеров, выступления звезд российской эстрады, квесты, тематические фотозоны и многое другое. Гости «Рождественской сказки» смогут посетить дом Деда Мороза и избушку Бабы Яги, покататься с ледяных горок, на лошадях и оленях, а также упряжках с хаски, пройти полосу препятствий, сразиться на надувном ринге.

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На мероприятие также приглашают детей из детских домов, интернатов и малообеспеченных семей. Все аттракционы и представления будут проходить на бесплатной основе.

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Организатором мероприятия является Федерация бокса России совместно с Центром прогресса бокса при поддержке правительства Подмосковья.

Для посещения «Рождественской сказки Федерации бокса России» желающим необходимо бесплатно зарегистрироваться на сайте рождественскаясказка2023.рф.

Для желающих посетить «Рождественскую сказку» будет организован бесплатный трансфер на автобусах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье откажется от централизованных фейерверков на Новый год.

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