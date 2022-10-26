Еще два учителя и врач из Одинцова приобрели жилье по льготной ипотеке | 360°

Зима в Подмосковье 26 октября 2022, 12:53 Еще два учителя и врач из Одинцова приобрели жилье по льготной ипотеке

Читать 360tv в

Еще два учителя и врач в Подмосковье, в Одинцове, смогли приобрести жилье по удобной программе социальной ипотеки. Одним из счастливых обладателей собственной жилплощади стала учитель начальных классов школы № 3 Ольна Невзорова. Она узнала о программе из служебного чата школы. Пока ей приходится просто жить в комнате, которая предоставляется ей в социальный найм.

Сама Ольга рассказывает, что купила жилье еще на стадии строительства. Пока еще не удалось полностью переехать в новую квартиру, но уже через два года, как ожидается, ее семья станет настоящими новоселами.

Реклама

Учитель математики Татьяна Остапенко узнала о программе социальной ипотеки от своих друзей, которые уже ранее успели начать принимать участие в этой программе. Они уже смогли въехать в новое жилье.

Реклама

В целом программа социальной ипотеки проводится на территории Московской области еще с 2016 года. Своим жильем могут обзавестись врачи, педагоги, воспитатели и специалисты в некоторых других сферах.