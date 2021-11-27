Елочные базары начнут открываться в Подмосковье с 2 декабря. Как пораньше купить дерево и сохранить его до Нового года

Открытие елочных базаров в Подмосковье запланировано на 2 декабря. Все торговые точки получат красочное оформление и освещение в рамках программы «Зима в Подмосковье». О том, как правильно выбрать новогоднее дерево и правильно за ним ухаживать, «360» рассказал специалист Владислав Пухарев.

Елочные базары Подмосковья

Скорое открытие елочных базаров в Московской области анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он отметил, что начиная с 2 декабря торговые точки начнут открывать во всех муниципальных образованиях региона.

«Все они будут оформлены в соответствии с брендом „Зима в Подмосковье“, с праздничным красочным ограждением и освещением. На елочных базарах покупателям предложат приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев», — заявил министр.

Он отметил, что сначала елочные базары начнут открывать точечно, а основная торговля начнется 20 декабря. Всего в Московской области откроют 260 мест, где можно купить новогодние деревья. Найти удобное место для покупки новогоднего дерева можно на специальной карте.

Один из первых елочных базаров Подмосковья откроется на площади около Ледового дворца имени Юрия Ляпкина в городском округе Балашиха. В день открытия многодетные семьи получат в подарок сразу пять елей. А вот для жителей старше 65 лет елки будут доставлять прямо до квартиры. В связи со сложной эпидемической ситуацией они остаются в самоизоляции.

Для тех, кто намерен добыть новогоднее дерево при помощи незаконной рубки в лесу, напоминаем, что подобные действия попадают под нарушение Лесного законодательства. Штраф может составить от трех тысяч рублей для простых жителей и до 200 тысяч рублей для компаний, которые занимаются незаконной рубкой деревьев.

Кроме того, если эксперты «Мособллеса» насчитают ущерб на сумму пять тысяч рублей, то такие действия попадут уже под уголовную статью, где наказание строже.

Какое дерево выбрать на Новый год?

Если покупка новогоднего дерева происходит за несколько недель до праздника, то лучше обратить свое внимание на пихту или сосну. Ель до зимних праздников не сохранится и потеряет свои иголки. Об этом в беседе с «360» заявил директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев.

«Сейчас лучше брать пихту или сосну. Елку брать пока рановато, потому что до Нового года она не достоит и осыплется», — заявил эксперт.

Он отметил, что для того, чтобы хвойное дерево лучше сохранилось в помещении, его нужно ставить подальше от батарей и нагревательных приборов. Оптимальным способом станет поставить дерево в специальную подставку, куда можно подливать воду для подпитки корней. Также есть специальные средства, продлевающие жизнь дерева.

Если на Новый год хочется именно елку, то стоит обратить свое внимание на деревья в горшках. У них уже есть корни — и простоят они достаточно долго. Весной это новогоднее дерево можно посадить на своем участке.

После окончания новогодних праздников просто так выбрасывать хвойное дерево не стоит. Для утилизации есть специальные организации, которые могут забрать ель, пихту или сосну. В начале этого года в Московской области запустили специальную акцию «Подари своей елке вторую жизнь».

В каждом городском округе открыли специальные пункты, куда жители могли сдавать новогодние деревья. Работали они без выходных. Собранные хвойные деревья отправили на вторичную переработку. Стволы измельчили в щепки, чтобы использовать для производства грунта и удобрений. Они нужны для посадки новых елей и сосен.