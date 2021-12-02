Первый из 260 елочных базаров начал работать в Подмосковье

Елочный базар открыли в Балашихе. Он стал первым во всем Подмосковье и расположился на площади у Ледового дворца. Скоро в разных точках региона развернут 260 таких площадок с новогодними деревьями.

Источник фото: Евгений Дудин

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, первый елочный базар уже третий год открывают в Балашихе.

Вслед за ним подобные площадки уже начнут разворачивать и по всему региону. В этом году на елочных базарах Подмосковья до 70% деревьев будут отечественными.

Источник фото: Евгений Дудин

В прошлом году продали 160 тысяч деревьев. Приятно видеть, как рады наши жители Сергей Воскресенский.

На церемонии открытия базара поддержку от главы Балашихи Сергея Юрова получили и многодетные семьи — пяти мамам подарили новогодние деревья. Например, Людмиле Егоровой. У нее трое детей.

Источник фото: Евгений Дудин

«Спасибо за этот праздник. Елочки очень красивые. Уже хочется нарядить их и почувствовать Новый год. Спасибо за то, что так нам помогли», — поделилась женщина.

Всего в городском округе Балашиха будет 30 елочных базаров. Жители увидят деревья разной высоты. Их стоимость — от 500 до 10 тысяч рублей.