Волонтеры начали бесплатно развозить елки пенсионерам Подмосковья

Волонтеры Подмосковья бесплатно привезли первые 23 елки пенсионерам на дом. Самыми активными оказались жители Балашихи, Лобни и Котельников. Ели доставляют пенсионерам старше 65, чтобы поддержать их в условиях пандемии.

К тому же, пожилым людям сложно самим принести елку в дом, а многие из них и вовсе не могут прийти на базар. Руку помощи протянули волонтеры. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Люди пенсионного возраста выбрали елку на базаре и оплатили стоимость. Хвойное дерево бесплатно упаковали и бесплатно доставили в установленный срок Сергей Воскресенский.

Он добавил, что ель можно заказать по телефону. Это особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

Сегодня в Московской области работают около 250 волонтеров. Вскоре их количество планируют увеличить до 1,5 тысячи. Ели активисты развозят на машинах.