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    17 декабря 2020, 14:30

    Волонтеры начали бесплатно развозить елки пенсионерам Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Волонтеры Подмосковья бесплатно привезли первые 23 елки пенсионерам на дом. Самыми активными оказались жители Балашихи, Лобни и Котельников. Ели доставляют пенсионерам старше 65, чтобы поддержать их в условиях пандемии.
    Волонтеры начали бесплатно развозить елки пенсионерам Подмосковья

    К тому же, пожилым людям сложно самим принести елку в дом, а многие из них и вовсе не могут прийти на базар. Руку помощи протянули волонтеры. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Люди пенсионного возраста выбрали елку на базаре и оплатили стоимость. Хвойное дерево бесплатно упаковали и бесплатно доставили в установленный срок

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что ель можно заказать по телефону. Это особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

    Сегодня в Московской области работают около 250 волонтеров. Вскоре их количество планируют увеличить до 1,5 тысячи. Ели активисты развозят на машинах.