Новогоднюю ель разрешат срубить в двух лесопитомниках Подмосковья

Лесопитомники, в которых жителям удастся самостоятельно срубить новогоднюю ель, откроют в Подмосковье 13 декабря. Их два — в Дмитрове и Сергиевом Посаде. Важно помнить, что рубка в обычных лесах запрещена.

Это отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Он напомнил, что такую акцию проводят в Подмосковье третий год подряд.

Она находит живой отклик у жителей, ведь мы говорим не только о том, что нельзя рубить в лесах деревья к Новому году, а еще и о том, где и как это можно сделать, если очень хочется Георгий Филимонов.

Зачастую жители приезжают в лесопитомники семьями. Они сами выбирают понравившуюся ель. Для кого-то это семейная традиция.

«Это эффективная профилактика предотвращения незаконных рубок в лесах», — подчеркнул Филимонов.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир добавила, что стоимость деревьев в лесопитомниках вполне демократичная. Например, 300 рублей за ель размером от одного до 1,5 метра и 800 за двухметровую.

Под рубку предназначены только специально выращенные для этих целей деревья Елена Казимир.

Новогодние ели можно будет срезать только под наблюдением специалиста — сотрудника лесопитомника. Акция доступна до 7 января.

Лесопитомник Дмитрова находится по адресу: улица Сосновая, дом № 1А. Телефон для связи: +7 (916) 477-89-58.

Лесопитомник Сергиева Посада находится по адресу: поселок Лесхоза, улица Базисный питомник, дом № 10А. Телефон для связи: +7 (915) 072-50-86.