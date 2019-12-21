Экстрим‐парк, зооферма и комфортный ночлег. Чем запомнятся выходные в Дзержинском

Покормить оленей, покататься на лошадях, а потом встать на горные лыжи. Оказывается, все это можно сделать за один день и совсем рядом с Москвой. Например, в подмосковном городе Дзержинский.

Съемочной группе «360» предстояло ответить на вопрос: можно ли за один день побывать на зооферме, покататься на лошадях, покормить оленей, отправиться в экстремальный парк и только после этого заселиться в отель?

Источник фото: телеканал «360»

К зооферме ведут все дороги – на машине из центра минут 40, а можно на автобусе от станций метро «Кузьминки» или «Люблино» до остановки «Областная больница» в Дзержинском. Спросите, как пройти к конюшне - местные точно знают.

Источник фото: телеканал «360»

Экскурсии на зооферму стоят в среднем 500 рублей. Необходимое время – несколько часов. Если соберетесь навестить оленей, запишитесь заранее. У зверей буквально ни минуты свободной: съемки, праздники, фотосессии.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, на зооферме около 40 собак и большинство из них были найдены на улице. В день они должны пробегать порядка 40 километров, держать такого зверя дома – вряд ли возможно. Но гости зоофермы могут покататься на собачьей упряжке.

Источник фото: телеканал «360»

Посмотреть на ферме можно и на лошадей. А за 350 рублей вас покатают на упряжке.

Источник фото: телеканал «360»

Следующая остановка - экстрим-парк «Фристайл». Он находится в нескольких километрах от зоофермы. Кстати, парковка бесплатная.

Источник фото: телеканал «360»

Всю экипировку можно взять на прокат – один набор обойдется в 900 рублей. Если вы заядлый лыжник или сноубордист – смело берите ски-пасс или абонемент на весь сезон. Так будет гораздо дешевле. Работает экстрим-парк до 23:00.

Источник фото: телеканал «360»

В соседних Котельниках можно разместиться в гостинице. Цена за двухместный номер – 3,5 тысячи рублей. Завтрак для гостей бесплатен, а вот комплексный обед будет стоить всего 500 рублей.