Экстремальный отдых в Подмосковье. Где полетать в аэротрубе и покорить волны на серфе

Если хочется ощутить экстрим, то совсем не обязательно прыгать с парашютом или ехать в другую страну покорять волны. Дозу адреналина можно получить в парке развлечений Freezone под Чеховом. Там предлагают полетать в аэротрубе, посерфить, пройти виртуальные квесты — и это далеко не все.

Спортивно-развлекательный парк Freezone находится на 59-м километре Симферопольского шоссе под Чеховом. Добраться до него можно на личном транспорте или такси от станции метро «Аннино».

Если раньше в аэродинамической трубе могли летать только парашютисты, то теперь это доступно даже для детей с четырех лет. По принципу работы аэротрубу можно сравнить с мощнейшим вентилятором. Двигатели находятся в отдельном помещении и формируют воздушный поток, который перед попаданием в полетную зону поворачивает четыре раза.

Перед входом в трубу инструкторы помогают экипироваться и рассказывают об условных жестах. Внутри с инструктором можно общаться только с помощью знаков. Точно так же происходит при погружении в воду у дайверов. Сразу расслабиться во время полета вряд ли получится, но спустя некоторое время можно полностью отключить голову и насладиться ощущениями.

Всего в Freezone работают две аэротрубы. Высота одной из них 21 метр, а второй — 15 метров. Две минуты полета в малой аэротрубе обойдутся в 1650 рублей. За четыре минуты придется отдать 3000 рублей. Самый продолжительный полет составляет 15 минут. За это время потребуется заплатить уже 8600 рублей.

Если хочется полетать в большой аэротрубе, то за две минуты придется отдать 2300 рублей. Четырехминутный полет обойдется в 4100 рублей, а самый долгий — 12 500 рублей.

После свободного падения можно перевести дух в ресторане Kitchen или кафе F.Kitchen. Выбрать блюда по демократичным ценам можно из меню итальянской и европейской кухни.

Что еще?

В парк можно приехать не только для полета, здесь можно провести целый день. После аэротрубы можно отправиться на «VR полигон» и стать частью игры. Посетители надевают очки виртуальной реальности и полностью погружаются в симуляцию. Игра переносит в гангстерский Чикаго или мир постапокалипсиса. Каждый может выбрать игру по своему вкусу.

В будние дни виртуальный мир обойдется компании из шести человек в 12 800 рублей. В выходные и праздничные дни придется отдать 14 800 рублей. Для одного человека игра обойдется в 700 рублей.

Развлечения парка придутся по душе и покорителям волн. Причем для серфинга необязательно быть профи, тренажер поможет освоить азы. В парке используют Surf волну — установку для классического серфинга, бодиборда и каякинга. Она создает искусственную волну глубиной 1,3 метра. Высота гребня превышает полтора метра.

Волна позволяет использовать классические доски для серфинга. Всю экипировку не придется тащить с собой, так как ее выдадут на месте. За процессом всегда наблюдает опытный инструктор, который отвечает за безопасность. Температуру воды в бассейне поддерживают на уровне +27,5 градуса.

Стандартный часовой сет на искусственной волне обойдется в три тысячи рублей. Посерфить за эту сумму можно в будни, с 10:00 до 18:00.

Если насыщенную программу хочется растянуть подольше, то можно остановиться в отеле Freezone Inn.

«Приехали, полетали или посерфили, потом поиграли в интерактивный тир и виртуальную реальность. Переночевали спокойно, поели, утром проснулись, продулись в трубе и вообще!» — рассказал «360» PR-менеджер Алексей.

Место для отеля выбрали в тихой части парка на опушке леса. Самый бюджетный вариант размещения в хостеле обойдется в 1000 рублей. Стандартный двухместный номер стоит от 3500 рублей. Для большой семьи подойдет делюкс за 5500 рублей.

Отель тоже предлагает гостям свои развлечения. На территории можно пойти в тренажерный зал или посетить SPA-зону. Вечером можно расслабиться и отдохнуть от активного дня в лобби-баре.