Бывший вокалист популярной музыкальной группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев тоже ждет прихода настоящей зимы. А чтобы ее приблизить, он приехал в Сорочаны — горнолыжный курорт в Дмитровском городском округе. Вместе с музыкантом горные склоны осваивал и корреспондент «360».

Кстати, авария у Николая Тимофеева случалась и на лыжах.

«Я врезался в дерево и больше не катался никогда в жизни», — рассказал певец.

Источник фото: телеканал «360»

История музыканта с деревом случилась около 40 лет назад. В Сорочанах деревьев нет, но чтобы добраться до склона — нужно переодеться и отрегулировать обувь. А обучать катанию на лыжах будет Михаил. Личный инструктор на горнолыжном курорте доступен не только известным певцам. В будни его работа обойдется в 1,5 тысячи рублей за час, в выходные — 2,2 тысячи рублей. Группам и детям предусмотрены скидки.

Перед тем, как забираться на гору, необходимо как следует размяться. Потом послушать теорию и приступить к тренировке. Главное — не бояться. Разогнаться с горы, как оказалось, несложно. Гораздо труднее — поворачивать и тормозить. Навык приходит не сразу.

Но инструкторы в Сорочанах опытные, справятся со всеми. Прошло полчаса — и в движениях Тимофеева уже виднелась легкость. Самое страшное — самостоятельный спуск. Спустя 40 лет, Тимофеев снова встал на лыжи. Но на сей раз — без дерева.

Источник фото: телеканал «360»

Типичная ошибка всех новичков и некоторых «старичков» — слишком сильно разогнаться, поверив в себя. Тогда сохранить равновесие очень трудно — недолго и упасть. Но можно не беспокоится, в Сорочанах научат и падать, и вставать. В целом, здесь есть все условия, для хорошего отдыха. Даже такой аномальной зимой.

«Ребята, вставайте на лыжи и все сюда, на этот белый снег», — обратился ко всем жителям Подмосковья Николай Тимофеев.