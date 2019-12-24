За снегом — в Сорочаны. Экс-солист «Дискотеки Аварии» протестировал горнолыжные склоны Подмосковья
Кстати, авария у Николая Тимофеева случалась и на лыжах.
«Я врезался в дерево и больше не катался никогда в жизни», — рассказал певец.
История музыканта с деревом случилась около 40 лет назад. В Сорочанах деревьев нет, но чтобы добраться до склона — нужно переодеться и отрегулировать обувь. А обучать катанию на лыжах будет Михаил. Личный инструктор на горнолыжном курорте доступен не только известным певцам. В будни его работа обойдется в 1,5 тысячи рублей за час, в выходные — 2,2 тысячи рублей. Группам и детям предусмотрены скидки.
Перед тем, как забираться на гору, необходимо как следует размяться. Потом послушать теорию и приступить к тренировке. Главное — не бояться. Разогнаться с горы, как оказалось, несложно. Гораздо труднее — поворачивать и тормозить. Навык приходит не сразу.
Но инструкторы в Сорочанах опытные, справятся со всеми. Прошло полчаса — и в движениях Тимофеева уже виднелась легкость. Самое страшное — самостоятельный спуск. Спустя 40 лет, Тимофеев снова встал на лыжи. Но на сей раз — без дерева.
Типичная ошибка всех новичков и некоторых «старичков» — слишком сильно разогнаться, поверив в себя. Тогда сохранить равновесие очень трудно — недолго и упасть. Но можно не беспокоится, в Сорочанах научат и падать, и вставать. В целом, здесь есть все условия, для хорошего отдыха. Даже такой аномальной зимой.
«Ребята, вставайте на лыжи и все сюда, на этот белый снег», — обратился ко всем жителям Подмосковья Николай Тимофеев.