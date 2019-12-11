Селфи с зубром и катание на хаски. Чем удивит экоотдых в Подмосковье

Если городские будни наскучили, самое время отправиться на природу, в один из многочисленных подмосковных экопарков. Здесь можно сделать умопомрачительное селфи с зубром, подружиться со страусом, потискать альпака, очутиться в самом центре оленьего стада или покататься на хаски и маламутах. Самое главное — одевайтесь по погоде.

Приокско-Террасный заповедник

Единственное место в Подмосковье, где зубров можно увидеть в естественной среде. За полтора часа прогулки любители экотуризма пройдут более двух километров и кроме зубров полюбуются бизонами и пятнистыми оленями в естественных условиях. Наблюдать за животными, не тревожа их, можно с пятиметровой смотровой вышки. Здесь есть и экотропа, проложенная на восьмиметровой высоте.

Серия мостиков-переходов, соединенных смотровыми площадками, позволит ощутить себя настоящим исследователем-натуралистом и прошагать буквально по верхушкам деревьев.

Хаски-деревня «Рузская Аляска»

Путешествие по «Рузской Аляске» — не просто катание на собаках, это настоящее приключение с полным погружением в природу. Чистейший морозный воздух, лес, река, снег, тепло живого огня и неиссякаемая энергия хаски. Трасса не из легких, здесь требуются предельная концентрация и готовность к физическим нагрузкам.

Перед трассой всех ждут рассказ о сибирских и аляскинских хаски и инструктаж. Затем на трассу выходит упряжка, запряженная десятью собаками, в сопровождении опытного каюра. Вы можете ехать пассажиром либо на прицепной нарте. А завершится путешествие в чуме из оленьих шкур, костром, чаем из самовара и фотосессией.

Зооцентр «Святополе»

Самые общительные и веселые зверушки в святопольском питомнике — конечно же, хаски. У каждой голубоглазой собачки есть свое запоминающееся имя: Снежок, Голубика, Тирамису, Ирга, Черника. Разные у псов не только имена, но и характеры. Но общаться все собаки готовы круглые сутки.

Есть тут и другие животные: коза Сметанка, жеребец орловской породы Кефир и его друг забайкальской кучерявой породы Капучино. Кроме того, с гостями обязательно пообщаются кошечка Тортинка, хорек Эклер, ястреб Карамель и северный олень по кличке Пельмень. Всех животных можно кормить и тискать. А на хаски и лошадях даже кататься!

Этнопарк «Хаски Лэнд»

Источник фото: РИА «Новости»

Парк, дающий полное представление о жизни и быте северных народов, разместился на территории гостиничного комплекса «Орловский». Постигать традиции и культуру северян можно на одной из нескольких интерактивных площадок. Каждый народ принимает гостей в своем национальном жилище, в стойбище обязательно живет хранитель традиций, который и знакомит гостей с песнями и сказаниями, традициями местной кухни и даже с шаманскими обрядами. Зима — идеальное время для приезда: можно и на собаках покататься, и с горы на ватрушке съехать.

Ферма «Русский страус»

Обойти 30 гектаров страусиных угодий будет трудновато, поэтому организаторы подготовили «Страус-тур» — путешествие по рабочей ферме. Знакомство с 16 взрослыми страусами и 45 подростками, возможность увидеть гнезда и узнать, как эти птицы размножаются в природе. Участникам экскурсии покажут самого взрослого страуса в России, а также австралийского эму, пустят в вольер и разрешат покормить птиц.

«Трогательный зоопарк оленей»

Частный зоопарк создан с единственной целью: снять барьеры и позволить людям и оленям встретиться в естественной для последних среде обитания. Живут тут, кстати, не только олени, а еще горные козы с козлятами, енотовидные собаки, аисты, фазаны, куры и другая живность. Не забудьте прихватить с собой сухари, яблоки и грибы — иначе у оленей будет вопрос: «А зачем, собственно, вы приехали?»



Ферма «Российские Альпаки»

Эти удивительные существа, похожие одновременно на Лошарика из старого советского мультфильма и шерстяного, но безгорбого верблюда, пришли к нам из Южной Америки. Ценят их, понятное дело, за шерсть — мягкую, тонкую и вместе с тем теплую и шелковистую. Экскурсия на ферму длится два часа. За это время можно успеть многое: погулять по ферме, покормить альпака прямо в вольерах и сделать селфи со всеобщими любимцами Чарли и Роки. Также присутствуют кролики, куры, козы и даже два верблюда!

Экопарк «Сокольник»

Единственный российский музей, где можно познакомиться с уставом соколиной охоты. Здесь же можно узнать о тонкостях содержания ловчих птиц, технологии изготовления сокольничьей амуниции и овладеть премудростями охоты на некоторые виды дичи. Музейный комплекс оформлен в виде кочевого лагеря, состоящего из монгольских юрт и шатров. На мастер-классах можно изготовить «Амулет добра» или научиться стрелять из настоящего лука.

