Еда как образ жизни. Едем в двухдневный гастрономический тур по Подольску

Некоторые люди вообще не любят есть. И делают они это только для того, чтобы удовлетворять свои физические потребности. А вот для некоторых еда — это целый мир. Завтрак, обед или ужин они воспринимают как настоящий ритуал и не прочь попробовать самую разную кухню. Вот для таких любителей мирских удовольствий «Зима в Подмосковье» подготовила гастрономический тур по Подольску.

Заведение, с которого следует начать исследовать заведения Подольска, это ирландский паб «Дранкен Дак». Дословно переводится как пьяная утка. Это единственное место в городе, где подают настоящий ирландский стаут. А кухня представлена самая разнообразная: и американская, и мексиканская, и, конечно, ирландская.

Для первого раза можно заказать ирландскую уху, салат с тунцом и настоящий классический американский бургер. Ценник получится не сказать, что демократичный, но и не заоблачный.

Источник фото: телеканал «360»

Но пусть и не совсем бюджетно, а бургер того стоит. Завсегдатаи отмечают, что котлета в «Пьяной утке» превосходит многих конкурентов.

«Если честно, из всей сети это — единственная котлета, которую я делаю самостоятельно. Я ее никому не даю, чтобы не испортили. Лично моя рука», — отметил шеф-повар «Дранкен Дак» Максим Аносов.

Источник фото: телеканал «360»

После паба следует отправиться в уникальное место — рыболовный клуб «Золотой Сазан». Он славен тем, что здесь можно самому порыбачить на живописном пруду. А весь улов вам тут же приготовят в местном ресторане «Фиш поинт».

Источник фото: телеканал «360»

Поймать «золотую рыбку» поможет инструктор по рыбалке. Даже те, кто впервые возьмет удочку или спиннинг, научатся ловить рыбу за полчаса. В пруду даже водятся осетровые.

А ресторан «Фиш поинт», расположенный на территории клуба, — это настоящее рыбное царство. Даром, что Подольск находится не на море. Самую свежую рыбу и морепродукты везут именно сюда. Владивосток, Камчатка, Сахалин, Мурманск — основные поставщики продуктов.

Вас ждут устрицы, мидии, креветки, гребешки, крабы. Готовьтесь: выбрать будет сложно, а остановиться тем более. Если хотите погулять от души, то выбирайте стерлядь горячего копчения, ассорти из четырех видов форели, салат с камчатским крабом, оливье с крабом и икрой, картофельные драники с икрой, карпа на гриле без костей, стерлядку, запеченную на картофельной подушке, салат из морепродуктов с Дальнего Востока и, конечно, уху из четырех видов рыбы, которая варится девять часов.

Источник фото: телеканал «360»

Но качество имеет и соответствующую цену. Но если не шиковать, то на двоих можно уложиться в три тысячи рублей. Это будет вкусно и изысканно.

В «Золотом Сазане» можно остаться и на ночь. Ведь это — восемь гектаров территории, на которой среди чудесных сосен расположены уютные финские домики, входящие в гостиничный комплекс FishPoint Family Resort.

Номер в гостинице можно выбрать какой душе угодно. Есть и рассчитанные на семью из двух взрослых и одного ребенка. Но можно там поселиться и троим взрослым. Там есть гостиная, две спальни, просторная ванная комната и обеденная зона. В общем, набраться сил перед тем как посетить следующие заведения, есть где.

Гастрономический марафон лучше продолжить с утра пораньше. Если приходится очень много есть, то нужно долго и много гулять. Например, в усадьбе «Дубровицы» — это потрясающий архитектурный ансамбль в пригороде Подольска. Здесь всегда тихо и спокойно.

Первое упоминание о «Дубровицах» отмечено еще в 1627 году. Тогда это была боярская вотчина. А вот храм знамения Пресвятой Богородицы на ее территории был возведен в 1997 году. Причем строили его хотя и из подольского камня, архитекторы были польские и немецкие. Вместо куполов церковь венчает корона. Это единственный храм в центральной России, созданный в византийском стиле.

Но насытившись пищей духовной, организм вновь просит есть. Поэтому после интенсивных прогулок, нужно ехать в Южный поселок в русский ресторан под названием «Емеля». Там целых пять залов. В основном русская кухня, но есть и европейская. Но больше всего впечатляет самовар. Его приносят прямо в зал, а разжигают по старинной русской традиции щепой. Если долго гуляли и чуть-чуть замерзли — самое то. Стоит самовар 690 рублей. К нему подают пряники, бублики, баранки и домашнее варенье.

Источник фото: телеканал «360»

А напоследок стоит заехать в кафе-кондитерскую «Мильфей». Сладкоежкам так это просто необходимо. Здесь для них настоящий рай: более ста видов десертов, среди которых тарталетки, корзиночки, безе, конфеты, пирожные, выпечка. Хлеб в кондитерской тоже пекут сами. А десерт — это настоящее произведение кондитерского искусства. При этом легкое и волшебное.

Цены в кондитерской вполне демократичные. Например, мильфей, который является одним из самых дорогих десертов, стоит 315 рублей.

На этом гастрономический марафон лучше завершить. Ведь вкусное счастье в таких количествах может и на здоровье сказаться. Но зато теперь любители таких удовольствий могут отметить у себя на картах еще одно место.