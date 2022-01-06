Рождественский Disney. Джаз и хиты из мультфильмов прозвучат на концерте в усадьбе Архангельское 8 января

Лучшие хиты из мультфильмов Disney можно будет услышать в подмосковной усадьбе Архангельское 8 января. Гостей ждет концерт Simple Music Ensemble. Прозвучит и популярная зарубежная музыка в стиле джаз.

Музыкальный вечер начнется в 17:00. Гости услышат лучшие хиты Стинга, Элтона Джона и других исполнителей.

Всем совершеннолетним гостям потребуется показать QR-коды о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Проверять это будут на входе.

Музей-усадьба «Архангельское» — одно из самых знаковых мест Подмосковья, и его часто сравнивают с Версалем.

История ансамбля насчитывает более трех столетий. Усадьба расположена по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Архангельское. Координаты: 55.784742, 37.291424.

В музее-заповеднике открыли мультимедийную экспозицию — она расскажет историю усадьбы.

Купить билеты можно по ссылке.