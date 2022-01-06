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    06 января 2022, 10:00

    Рождественский Disney. Джаз и хиты из мультфильмов прозвучат на концерте в усадьбе Архангельское 8 января

    Джаз и хиты из мультфильмов прозвучат на концерте в усадьбе Архангельское 8 января

    Редакция сайта 360°

    Лучшие хиты из мультфильмов Disney можно будет услышать в подмосковной усадьбе Архангельское 8 января. Гостей ждет концерт Simple Music Ensemble. Прозвучит и популярная зарубежная музыка в стиле джаз.

    Рождественский Disney. Джаз и хиты из мультфильмов прозвучат на концерте в усадьбе Архангельское 8 января | Изображение 1

    Музыкальный вечер начнется в 17:00. Гости услышат лучшие хиты Стинга, Элтона Джона и других исполнителей.

    Всем совершеннолетним гостям потребуется показать QR-коды о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Проверять это будут на входе.

    Музей-усадьба «Архангельское» — одно из самых знаковых мест Подмосковья, и его часто сравнивают с Версалем.

    История ансамбля насчитывает более трех столетий. Усадьба расположена по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Архангельское. Координаты: 55.784742, 37.291424.

    В музее-заповеднике открыли мультимедийную экспозицию — она расскажет историю усадьбы.

    Купить билеты можно по ссылке.