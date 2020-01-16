Два Кремля, коммуналка, дом Есенина и крокодилы. Как успеть посмотреть все за выходные в Подмосковье

«Зима в Подмосковье» продолжается. Канал «360» подготовил новый маршрут для путешествия: Рязанская область. Чем же удивит дорога до Рязани и куда можно заехать по пути?

Источник фото: телеканал «360»

Начать можно с Егорьевска. Там для любителей необычных вещей открыт Егорьевский историко-художественный музей.

«Вообще, наш музей носит еще одно неофициальное название. Он называется Музей диковин. Дело в том, что его создатель Михаил Бардыгин — текстильный фабрикант, который задумал и создал музей в 1911 году. Он был купец и отдавал предпочтение еще всяким забавным вещицам, поэтому коллекция вмещает очень интересные предметы дизайнерского искусства XVIII–XIX веков. В том числе предметов забавных, которые служили развлечением праздной публики», — объяснила Наталия Артемова, директор МУК «Егорьевский историко-художественный музей».

Источник фото: телеканал «360»

Помимо самого музея, обязательно посмотрите город. Поверьте, он найдет, чем вас удивить. А после — самое время пообщаться с животными. Ведь все любят гладить и кормить братьев наших меньших.

Источник фото: телеканал «360»

Ферма недалеко от Егорьевска интересна не только тем, что на ней можно контактировать с коровами, овцами и другими одомашненными, а еще и своей творческой составляющей. Для всех гостей проводят мастер-классы по гончарному делу и рисованию. А после таких активностей вас накормят вкусным сыром и сытным обедом.

Источник фото: телеканал «360»

Но путешествие продолжается, и следующая остановка — Коломна. До нее от фермы ехать всего час.

Коломна — очень объемный туристический город, чтобы все посмотреть, нужна неделя. У нас есть один вечер, мы определились с двумя точками. Первым делом направляемся в музей «Навигатор». И там, как это ни удивительно, нас ждал настоящий спектакль. Да, современные тенденции и малые площади вынуждают искать новые форматы презентации древностей.

Источник фото: телеканал «360»

«С появлением в музейном кластере Пельняк-центра у нас появилась небольшая труппа, у нас появился прекрасный режиссер. И у нас появился какой-то новый формат театральной экскурсии в музейном деле», — отметила Дарья Антонова, управляющая музеем «Навигатор».

После небольшого, но очень уютного музея отправляемся смотреть Кремль. Часовая экскурсия увлечет вас не только историческими заметками, но и сегодняшней жизнью Кремля.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стараемся говорить не только и не столько об истории, а о том, как Кремль живет сейчас, как он живет с конькобежным центром рядом, как живут люди, находящиеся в нем, какие у них любимцы, проблемы и внутренние праздники», — уточнила Дарья Антонова, управляющая музеем «Навигатор».

Конечно, в идеале нужно хоть раз побывать в калачной или музее пастилы, но есть в Коломне и другие интересные и недооцененные места.

Источник фото: телеканал «360»

Например, музей «Коммуналка». Он принимает гостей с 2011 года. Там вам покажут жизнь советского человека. Общая ванная, кухня и коридоры. Всюду стоят книги, сушится белье, солятся огурцы и ждет своего часа варенье. Все атрибуты жизни пролетариата.

Переночевав в Коломне, утром едем в Зарайск. От Кремля коломенского до зарайского — один час на машине.

Зарайский Кремль — место уникальное. Он сохранился целым в первозданном виде. Построен он был не просто так, а для защиты иконы, что хранится почти полтысячелетия в местной церкви.

Источник фото: телеканал «360»

А еще внутри расположен музей с археологическими находками и богатым набором личных вещей помещиков, аристократии и купцов.

От Зарайска рукой подать до Константинова — места рождения главного хулигана XX века — Сергея Есенина. Одно из немногих мест, о котором можно сказать, что это его дом, потому что больше нигде он не бывал так долго.

Источник фото: телеканал «360»

«Есенин, несмотря на свою известность и востребованность, никогда не имел своего дома. Тут проживал в родительском, менял много адресов, но, видимо, у людей поэтического склада по-иному в жизни бывает — этот поиск необходим, чтобы продолжать творить», — отметила Юлия Юшкова, экскурсовод государственного музея-заповедника С. А. Есенина.

Тут не будет его личных вещей в том объеме, что мы привыкли, но вы увидите, прикоснетесь и почувствуете магию места, которое подарило нашему миру великого поэта.

Перед отправлением домой нужно обязательно заехать еще в одно место — «ЭкоДеревушку».

Источник фото: телеканал «360»

Там вы расслабитесь в русской бане, попробуете фермерские деликатесы и даже увидите настоящих крокодилов.

Источник фото: телеканал «360»

И после такой насыщенной поездки вернетесь домой делиться впечатлениями с друзьями.