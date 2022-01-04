До двух миллионов туристов ожидают этой зимой в Московской области

Этой зимой в Подмосковье ожидается серьезный рост туристического потока. Он может достичь двух миллионов человек, рассказал министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

По его словам, в минувшем году в регион приезжали отдыхать зимой полтора миллиона человек. Но в этом году, по прогнозам, их число вырастет до двух миллионов, отметил он в эфире телеканала «Москва 24».

Чаще всего посещают область жители Москвы, добавил Шимко. Здесь можно найти самые разные места для отдыха. Это катки и ярмарки, много других развлечений.

«В Московской области около тысячи отелей и домов отдыха. Наша программа „Зима в Подмосковье“ проходит во всех муниципалитетах», — напомнил министр.

На новогодних праздниках для жителей региона и туристов подготовили более 800 интерактивных представлений, анимационных шоу, фестивалей и рождественских гуляний. Торжества пройдут в 120 парках.

Для желающих будут открыты 46 катков, 60 горок, аттракционы и более 74 теплых точек с бесплатным чаем. В 26 центральных городских парках разместится «Резиденция Деда Мороза».

Помимо этого, в парках состоятся бесплатные показы в рамках проекта «Кинокаток». Фильмы будут демонстрировать в зонах катков на больших экранах под открытым небом. С 3 по 7 по января — в ЦГП Реутова, 3 и 9 января — ПКиО Долгопрудного, 5 января — ПкиО «Пегас» в Егорьевске.