Дмитров празднует на склонах. Как проходит фестиваль «Спорт! Снег! Смех!»
В клубе уже прошел массовый старт. Опробовать один из девяти склонов устремились десятки лыжников и сноубордистов. Этого момента они ждали уже несколько недель.
Вероятно, зарождается новая традиция, отметил Леонид Тягачев — начинать горнолыжный сезон большим спортивным праздником. Поучаствовать в нем могут все желающие — в клубе для этого есть и прокат снаряжения, и опытные инструкторы.
Тем временем на центральной площади Дмитрова для гостей фестиваля подготовили особую программу. Музыка, елка, атмосферу создают диджеи. Для любителей селфи здесь просто раздолье — уличные инсталляции и арт-объекты, выставка ледяных скульптур — конечно, изображающих лыжников, хоккеистов и сноубордистов. Самые смелые могут принять участие в мастер-классе по керлингу, а самые азартные — в гонках на радиоуправляемых елках.
Хэдлайнеры сегодняшнего мероприятия — DJ Smash, диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep. Завершится праздник грандиозным пиротехническим шоу.