Дмитров празднует на склонах. Как проходит фестиваль «Спорт! Снег! Смех!»

Сегодня в Дмитрове проходит большой семейный и спортивный праздник «Спорт! Снег! Смех!». Он начинает горнолыжный сезон и официально запускает проект «Зима в Подмосковье». Праздник разделили на две части. Музыкальная и развлекательная — на главной площади Дмитрова. А спортивная — на горнолыжном курорте Леонида Тягачева. Ведь именно здесь зима уже чувствуется.

Источник фото: телеканал «360»

В клубе уже прошел массовый старт. Опробовать один из девяти склонов устремились десятки лыжников и сноубордистов. Этого момента они ждали уже несколько недель.

Вероятно, зарождается новая традиция, отметил Леонид Тягачев — начинать горнолыжный сезон большим спортивным праздником. Поучаствовать в нем могут все желающие — в клубе для этого есть и прокат снаряжения, и опытные инструкторы.

Тем временем на центральной площади Дмитрова для гостей фестиваля подготовили особую программу. Музыка, елка, атмосферу создают диджеи. Для любителей селфи здесь просто раздолье — уличные инсталляции и арт-объекты, выставка ледяных скульптур — конечно, изображающих лыжников, хоккеистов и сноубордистов. Самые смелые могут принять участие в мастер-классе по керлингу, а самые азартные — в гонках на радиоуправляемых елках.

Источник фото: телеканал «360»

Хэдлайнеры сегодняшнего мероприятия — DJ Smash, диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep. Завершится праздник грандиозным пиротехническим шоу.