Подмосковный город Дмитров был основан более 850 лет назад. Первые годы его существования связаны с князем Юрием Долгоруким. За долгие годы своего существования город пережил множество исторических событий, память о которых хранит до сих пор. Сейчас туристов приглашают в зимнюю сказку Дмитрова, чтобы узнать больше о городских легендах и истории России.

Легендарная крепость

Дмитров вырос из славянских поселений, а инициатором возведения города в 1154 году стал Юрий Долгорукий. В центре города — местный кремль, а по бокам — земляной вал, возникший еще в домонгольский период. В конце XVI века по гребню вала поднялись деревянные укрепления с дубовыми стенами и 10 башнями. Внутри — пруд, служивший источником воды во время осад и при пожарах. В годы польско-литовской интервенции крепость сожгли и не стали восстанавливать — Дмитров утратил свое оборонительное значение. Но до сих пор на территории кремля остались земляной вал и Успенский собор, построенный между 1509 и 1533 годами.

Вокруг дмитровской архитектуры ходит много легенд, так как в истории есть масса недомолвок. Например, неизвестна точная дата основания Борисоглебского монастыря. Согласно преданию, его возникновение связано с Юрием Долгоруким, но документального подтверждения этой версии нет. Сегодня Борисоглебский монастырь — это действующая мужская обитель. Его одноименный собор — самая древняя постройка города, сохранившаяся до наших дней — его основали в XVI веке.

Еще одна интересная достопримечательность — Мостик счастья, который находится рядом с камнем желаний. По легенде, конь Юрия Долгорукого споткнулся об этот камень и потерял подкову. Поэтому мост украшают гигантские подковы. По поверью, если пройти под ними, то во всем будет сопутствовать удача.

Источник фото: Flickr/Andrew Barkhatov

Здесь писалась история

Исторический центр холодного по погоде, но теплого в душе Дмитрова — кремль с древним Успенским собором XVI века, земляным валом XII века и старинными деревянными домами. Туристов в эти домики не пускают, но они хранят загадочные истории дмитровской жизни. Например, в одном из таких домов жил национальный герой Кубы Энрике Вилар.

Сегодня Дмитровский кремль включает девять выставочных залов с разными экспозициями: от истории местного сельского хозяйства и ремесел до сказаний обо всей стране. Говоря об Успенском соборе, его главное сокровище — пятиярусный резной позолоченный иконостас XVI века с иконами того времени. Росписи XIX столетия придают обители особую изысканность создают уютную атмосферу.

Один из самых красивых объектов зимнего кремля — Елизаветинская церковь, которая долгое время называлась тюремной, так как была построена при уездной темнице. При выходе с территории кремля посетитель может пройти через Никольские ворота, а неподалеку стоит еще одна достопримечательность — часовня Александра Невского.

Одна из самых посещаемых достопримечательностей Дмитрова — Борисоглебский монастырь, где покоятся мощи многих святых и частица Креста Господня. На территории находится старейший одноименный собор Бориса и Глеба, церковь Николая Чудотворца и часовня Сошествия Святого Духа. Монастырь окружен высокой оградой, а вход на территорию охраняют Святые врата. В стенах монастыря также можно посмотреть на Водосвятную часовню и хозяйственные постройки, которые хоть и носят простое название, но в них заключена история и красота.

Источник фото: Flickr/Mikhail Soulim

Рядом с Дмитровым на занесенной снегом возвышенности находится Перемиловская высота. Здесь в непростом для России 1941 году наши войска отбили наступление фашистов и начали освобождать оккупированные территории. О переломном моменте в истории говорит установленный здесь мемориал — фигура солдата, бросающегося в атаку.

Казанская церковь уже почти 300 лет ежедневно открывает свои двери для всех желающих. Храм интересен тем, что он ни на день не закрывался даже в период революционного богоборчества и избежал постсоветского запустения.

Среди мест, куда можно зайти: Дом-музей Кропоткина, Дом купца и городского головы Возничихина, Дом Клятовых, Дом Новоселова, Дом Толченовых-Тугариновых, Тугариновская богадельня.

Что поесть

Особое место в местных кафе и ресторанах занимает русская кухня — окрошка, блины, борщ, щи, мясо в горшочке и печеная рыба.

Проще всего место для сытного обеда отыскать около кремля. В выходные на площади перед ним шумят передвижные рынки, где можно купить фирменные дмитровские молочные продукты, сладости и сувениры.

Также вкусно поесть можно в недорогих столовых на автовокзале и Торговой площади. С последней открывается прекрасный вид на дмитровский кремль.

Любители перекусить могут полакомиться местным «фастфудом». Всего за 30-50 рублей вы сможете попробовать свежеиспеченные пирожки с яблоками, капустой, мясом или грибами.

Дорога до Дмитрова

Добраться до города можно как на личном, так и на общественном транспорте. Если планируете путешествие на автомобиле, то вам нужно выехать на Дмитровское шоссе и следовать, ориентируясь по указателям, никуда не сворачивая. Дорога приведет прямо в центр города, к валу. Ехать 65 километров или полтора часа.

Если вы предпочли поездку на общественном транспорте, то от станции метро «Алтуфьево» отправляется автобус № 401, и ехать он будет тоже примерно полтора часа. Цена билета — 167 рублей.

Все электрички до Дмитрова отправляются с Савеловского вокзала. Время в пути — полтора часа, а билет стоит 161 рубль. Нужно садиться на поезда, которые идут до Дубны, Дмитрова, Талдома или Савелово.