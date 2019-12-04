«Точно будет жарко». DJ Smash позвал в Дмитров спасаться от холодов

7 декабря в Дмитрове начнется второй сезон «Зимы в Подмосковье». В честь этого проведут фестиваль «Спорт! Снег! Смех!», хедлайнером которого станет Андрей Ширман, известный как DJ Smash.

Известный диджей и продюсер рассказал, что сам живет в Московской области, а именно в Одинцовском округе.

«Если говорить о любимых туристических местах, то я часто бываю в Архангельском. Мне очень нравится сама усадьба. Это красивое место. В Дмитрове буду в первый раз, поэтому мне очень интересно приехать на открытие проекта „Зима в Подмосковье“», — поделился DJ Smash.

Фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» откроет горнолыжный сезон в Подмосковье Подробнее

Андрей Ширман позвал всех жителей области на праздник.

«Приглашаю всех жителей региона, не бойтесь ни морозов, ни холодов, ни снега, потому что будет самая энергичная музыка. И точно будет жарко. Все будем прыгать под музыку. Я всех жду. Уверен, что будет ярко и весело», — добавил он.

Фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в Дмитрове на двух площадках: в центре города и на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Вход на праздник свободный. Жителей и гостей Подмосковья ждет обширная программа. Это и выступление диджеев, и выставки, и зажигательные флешмобы. В честь официального старта зимы пройдет массовый лыжный спуск.

За свой комфорт посетители фестиваля тоже могут не переживать. На площадках будут работать фудтраки и теплые шатры. Завершится праздник красочным салютом.