Детская площадка для сноуборда открылась в Ногинске

Юным райдерам Богородского округа теперь есть, где оттачивать джиббинг. Проще говоря, в Ногинске появился собственная учебная площадка, где можно встать на сноуборд.

На новой площадке покажут, как правильно балансировать, скользить и тормозить. Разминка — основа всего. Инструкторы подробно объясняют ребятам технику. Среди тренеров Лев Кассиль — внук известного писателя. Риглет-парк — его идея. Кроме того, Лев и сам отлично стоит на доске. В три года он встал на лыжи, в 9 — на сноуборд.

Оборудование заточено специально для детей. С помощью инновации Learn-To-Ride встать на доску теперь гораздо проще.

Источник фото: телеканал «360»

Площадка абсолютно безопасна для детей. Когда выпадет снег, скольжение улучшится. Но и сегодня, когда его нет, ничего не мешает кататься, благодаря спецпокрытию.

Детский сноубординг прочно входит в моду. Подобные площадки — новинка этой зимы, но скоро они появятся во всех подмосковных парках. А еще — слэклайн, зимняя карусель, воздушные подушки. В общем, зима обещает быть яркой.