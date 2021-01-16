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    16 января 2021, 01:09

    Деревня хоббитов в Подмосковье: необычный и запоминающийся отдых всего в 2 часах от Москвы

    Анастасия Максимовских, Мария Новикова

    Хорошая новость для тех, кто очень хочет посмотреть, как бы жили хоббиты, если бы у них была снежная зима. Лететь в Новую Зеландию для этого не надо. У Подмосковья есть свой «Хоббитлэнд». Примеряла на себя жизнь хоббитов корреспондент «360».
    Деревня хоббитов в Подмосковье: необычный и запоминающийся отдых всего в 2 часах от Москвы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Всего два часа от Москвы, и вот она — Хоббитания по-нашему. Эко-отель «Хоббитлэнд» находится в поселении Борисовское Можайского округа, на 112 км Минского шоссе.

    Деревня хоббитов в Подмосковье: необычный и запоминающийся отдых всего в 2 часах от Москвы | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Что может быть приятнее, чем самому поддерживать огонь в домашней печке? Только делать это всей семьей! В домиках могут разместиться от двух до четырех человек. Стоимость — от четырех тысяч в сутки.

    Деревня хоббитов в Подмосковье: необычный и запоминающийся отдых всего в 2 часах от Москвы | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Если хочется сбежать от суеты города, то вам именно сюда. Красивые пейзажи, невероятная тишина, а для активного отдыха есть развлечения. Можно покататься с горки на ватрушке, на лыжах или коньках. А после прогулок непременно стоит погреться в хоббитской бане.

    Деревня хоббитов в Подмосковье: необычный и запоминающийся отдых всего в 2 часах от Москвы | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»
    Деревня хоббитов в Подмосковье: необычный и запоминающийся отдых всего в 2 часах от Москвы | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Позавтракать, пообедать или прийти на ужин гости могут в ресторан «ХоббЕАТ». Меню тут, разумеется, необычное — гномий суп, салат «Средиземье» и уши эльфов (не пугайтесь, на самом деле это сом в кляре).

    Деревня хоббитов в Подмосковье: необычный и запоминающийся отдых всего в 2 часах от Москвы | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Могут гости приготовить что-то на костре или на гриле сами. У каждого домика оборудована зона барбекю.

    Чтобы вдохновиться на поездку и более детально представить свой отдых — смотрите сюжет «360».