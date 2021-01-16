Деревня хоббитов в Подмосковье: необычный и запоминающийся отдых всего в 2 часах от Москвы

Источник фото: телеканал «360»

Всего два часа от Москвы, и вот она — Хоббитания по-нашему. Эко-отель «Хоббитлэнд» находится в поселении Борисовское Можайского округа, на 112 км Минского шоссе.

Источник фото: телеканал «360»

Что может быть приятнее, чем самому поддерживать огонь в домашней печке? Только делать это всей семьей! В домиках могут разместиться от двух до четырех человек. Стоимость — от четырех тысяч в сутки.

Источник фото: телеканал «360»

Если хочется сбежать от суеты города, то вам именно сюда. Красивые пейзажи, невероятная тишина, а для активного отдыха есть развлечения. Можно покататься с горки на ватрушке, на лыжах или коньках. А после прогулок непременно стоит погреться в хоббитской бане.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Позавтракать, пообедать или прийти на ужин гости могут в ресторан «ХоббЕАТ». Меню тут, разумеется, необычное — гномий суп, салат «Средиземье» и уши эльфов (не пугайтесь, на самом деле это сом в кляре).

Источник фото: телеканал «360»

Могут гости приготовить что-то на костре или на гриле сами. У каждого домика оборудована зона барбекю.

Чтобы вдохновиться на поездку и более детально представить свой отдых — смотрите сюжет «360».