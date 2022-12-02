Зима в Подмосковье 02 декабря 2022, 09:07 Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Химки

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Главный зимний волшебник из Великого Устюга приехал с визитом в Химки. По этому случаю для детей подготовили веселый праздник с анимационной программой и цирковыми трюками.

Сезон «Зима в Подмосковье» в химкинском парке «Дубки» открыли весело и с размахом. К празднику присоединился Дед Мороз со свитой сказочных героев, чтобы лично поздравить детей с первым днем зимы.

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«Дорогие мои внучата! До Нового года осталось 30 дней. Не скучайте, побольше находитесь на свежем воздухе, читайте книжки, учите стишки», — сказал Дед Мороз.

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В парке открыли резиденцию Деда Мороза. Три раза в неделю здесь будут проходить творческие мастер-классы и встречи с волшебником. Те, кто не застал его на месте, смогут отправить письмо прямо в Великий Устюг.

«Проект „Зима в Подмосковье“ официально стартовал. В Химках мы готовим обширную программу зимних развлечений: 27 локаций для любителей лыжного спорта; 24 ледовые площадки, две из которых — с искусственным льдом, на который не влияют перепады температуры; более 200 спортивных мероприятий, в том числе всероссийского и регионального масштаба. И конечно, детские праздники у нарядных елок», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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