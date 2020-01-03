Дать бой лени. В Балашихе провели новогодний забег

В Балашихе прошел второй новогодний забег для всех желающих «Беги, кто может». 200 человек вышли на улицу, чтобы дать бой лени и весело отметить наступление Нового года.

Новогодний салют отгремел, и самые стойкие жители Балашихи решили сжигать калории, накопившиеся после застолья. Для переживших праздничную ночь организовали забег, назвав его в шутку «Беги, кто может».

«В прошлом году мы его делали 1 января. Но в этом году решили чуть-чуть пожалеть жителей и сделать это 2 января, чтобы они отдохнули, вышли на улицы и немножечко разрядились», — сказала заместитель начальника отдела управления культуры г. о. Балашиха Галина Корягина.

Источник фото: телеканал «360»

Пришли на такую разрядку почти 200 человек. У волонтеров даже не хватило специальных бирок, поэтому номера участников передавали как эстафетную палочку: сначала отдавали малышам, затем взрослым.

Участвовали в забеге целыми семьями. Одни — с будущими чемпионами на руках, другие — с благородными пиратами. Как, например, семья Гуриных. Александр и Светлана бежали сразу с двумя карапузами, которые восклицали: «Карамба!»

Источник фото: телеканал «360»

«Мы успели в последнюю секунду. Записались и заняли в итоге третье место. Бежали все вместе», — поделился участник забега Александр Гурин.

Источник фото: телеканал «360»

Многие участники решили не просто дать бой праздничной лени, но и доставить удовольствие себе и окружающим. Они вышли на старт в карнавальных костюмах, поэтому на скорость соревновались радужные единороги и Снегурочки. Не обошлось и без символа года: одна из участниц предстала в образе Минни Маус.

«Год крысы — это мой год, и я жду от него очень многого. Мультики про Микки Мауса я не смотрю, но я подумала, что Минни — красивая девочка. Она веселая, жизнерадостная. Тем более, есть и реквизит», — сообщила участница забега Татьяна Каретникова.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы решили награждать участников в шести номинациях, поэтому призов было много. Помимо медалей презентовали кружки, шарфики и один эксклюзивный календарь — самой веселой семье. Закончился праздник салютом.