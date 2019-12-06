Заснеженные склоны и ярмарка. Что ждет гостей праздника «Спорт! Снег! Смех!»

7 декабря в Дмитрове состоится официальное открытие проекта «Зима в Подмосковье». Там пройдет массовый семейный спортивный праздник «Спорт! Снег! Смех!». О том, что ждет гостей мероприятия, рассказала «360» вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«7 декабря мы всех приглашаем в Дмитров. Будет большой праздник „Спорт! Снег! Смех!“. На центральной площади будет все: и для детей, и ярмарка, и ледовые фигуры, и множество других активностей. И на наших шести горнолыжных курортах тоже пройдут массовые гулянья», — рассказала Виртуозова.

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Отсутствие сугробов не станет проблемой. Как отметила вице-губернатор, на всех курортах есть искусственный снег. Посетители смогут протестировать склоны прямо на празднике и открыть сезон катания.

«Спорт! Снег! Смех!» пройдет сразу на двух площадках Дмитрова: центральная площадь и горнолыжный клуб Леонида Тягачева. Гостей мероприятия ждут гонки на радиоуправляемых елках, бой подушками на бревне, а также массовый лыжный спуск. Музыкальным сопровождением развлечений займутся известные диджеи: DJ Smash, Bogdan Kantemirov и Kostia Deep. Завершит праздник красочный салют.

Вход на мероприятие абсолютно бесплатный. Кроме того, в честь праздника 7 декабря гостям не придется платить за посещение музеев Дмитрова.

Подробнее узнать обо всех мероприятиях «Зимы в Подмосковье» можно на главном портале Welcome.mosreg.