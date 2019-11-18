Монастырь, музей Библии и лучшие сыры. Что посмотреть в Волоколамске

В Волоколамске можно отведать вкуснейших сыров, посетить музей Библии и кремль. Город хоть и находится на оживленной автотрассе «Балтия», но туристам не слишком известен. Зима в Подмосковье – отличное время для того, чтобы исследовать эти места и найти максимум интересного для себя. Монастырь потрясающей красоты, старинный кремль, величественные монументы панфиловцев, вкусный сыр и добрые олени – все это можно увидеть в Волоколамске.

Удивительный монастырь

Иосифо-Волоцкий монастырь в Теряево — один из самых красивых монастырей Подмосковья. Тут можно гулять часами, впитывая благодать и любуясь на красоту старинных стен с остроконечными башенками и зеленоватыми бликами изразцов, на величественные старинные церкви. В Успенском соборе — изумительная акустика. На территории монастыря действует единственный не только в Московской области, но и в России музей Библии.

Сохранились и фрагменты разрушенной в войну колокольни с храмом Смоленской Одигитрии. Трудно поверить, что на таком небольшом основании возвышалась башня, с которой можно было увидеть Москву.

В Иосифо-Волоцком монастыре находились в заточении первый русский интеллигент Максим Грек и царь Василий IV Иоаннович (Василий Иванович Шуйский). Здесь похоронен знаменитый Малюта Скуратов. Во время русско-польской войны в начале XVII века здесь содержались польские военнопленные, в годы Отечественной войны 1812 года — французы.

По преданию, раскаявшийся фаворит Ивана Грозного попросил поместить свой прах под плитами монастырского пола, чтобы монахи ежедневно попирали его.

Монумент панфиловцам

Скульптура находится в деревне Дубосеково. После выхода фильма о подвиге 28 панфиловцев интерес к этому объекту снова вырос — впрочем, с 1975 года у монумента наверняка побывало большинство московских и подмосковных школьников. Десятиметровые титаны с суровыми лицами воистину впечатляют: только так и можно было заслонить подступы к Москве.

Скульптуры в стиле соцреализма дополнены потрясающим современным музеем с виртуальными технологиями. Пожалуй, это лучшее место Подмосковья, чтобы рассказать школьникам о войне доступно, ярко, правдиво.

Неожиданный кремль

Если о Коломенском, Дмитровском, Можайском и других кремлях Подмосковья известно много, то Волоколамский знают меньше, хотя он сохранился лучше других. Памятник расположен в центре города и виден издалека — величественные храмы за краснокирпичной оградой манят прогуляться по окружающему кремль валу и наделать роскошных фото. Отсюда Волоколамск виден, как на ладони.

Фронтальная часть кремля — красный Никольский собор, в котором находится музей, закрытый для посещения Воскресенский собор и колокольня — все это за живописной оградой. Многоярусная колокольня кремля высотой 75 метров напоминает знаменитого «Ивана Великого» в московском Кремле. Параллель становится еще очевиднее, если учесть, что упоминания о Волоколамске (Волоке на Ламе) в исторических документах датируются 1135 годом — на 12 лет раньше, чем о Москве.

В кремле находится не только краеведческий музей (он интересно вписан в пространство церкви), но и картинная галерея с работами местных авторов. Все уголки кремля доступны, можно гулять, дышать полной грудью и наслаждаться историческими пейзажами. На заднем плане кремля — лучший в городе отель «Николь».

Позади памятника архитектуры находится романтический старинный пруд и самая настоящая действующая тюрьма начала XIX века постройки. В годы застоя тут отбывал срок поэт Игорь Губерман.

Местные фермеры

Еще можно посетить ферму Хрестина, где делают вкуснейшие сыры по итальянским технологиям — из молока волоколамских коров, например, местный пармезан и рикотту. Крестьянское хозяйство — это семейное дело Вадима и Натальи Хрестиных, фермеров, которые сами делают и продают домашний сыр, творог, сметану и молоко. Отменные сыры также делают на ферме «Агилада». Большинство волоколамской фермерской продукции продается в «Лавке местного фермера».

Концепция «Лавки» простая и безупречная: регулярные поставки свежей продукции от фермеров, ведущих свое хозяйство в близлежащих районах. Продукцию можно продегустировать перед покупкой.

Как добраться

На машине: из Москвы по Новорижскому шоссе со съездом на Дубосеково, далее по навигатору. Дорога займет около двух часов.

На общественном транспорте: от станции метро «Тушинская» ходят автобусы № 964 и № 467/39. Время в пути — 1 час 40 минут. До станции «Волоколамск» ходит электричка от Рижского или Курского вокзала. Время в пути — 2 часа 30 минут.