facebook_pixel
    21 декабря 2020, 19:12

    Четыре елочных базара с новогодними подарками открыли в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Николай Матюнин

    Четыре елочных базара открыли в Солнечногорске. Там жители найдут не только главные новогодние деревья, но и пихты, сосны, а еще большой выбор подарков. Это праздничные сувениры и украшения для дома.
    Четыре елочных базара с новогодними подарками открыли в Солнечногорске | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    На базарах продают живые деревья. Но их не вырубали в лесах, а выращивали специально для новогодней торговли. При этом одно из основных условий для получения разрешения на нее — действующие документы, подтверждающие качество елей.

    В наличии и подставки для деревьев. Это отметил заместитель главы городского округа Александр Квасников.

    Четыре елочных базара с новогодними подарками открыли в Солнечногорске | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Шарики и гирлянды купить можно, мишуру или игрушки. А вот оливье и горошек нельзя. Для этого, пожалуйста, приходите в наши торговые центры

    Александр Квасников.

    За прошедшие выходные в Подмосковье открыли уже более 60% елочных базаров. Всего их будет около 400. Площадки оформили в стиле проекта «Зима в Подмосковье».

    Четыре елочных базара с новогодними подарками открыли в Солнечногорске | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Продавцы работают только в масках и перчатках. Проверяющие следят за разрешением на торговлю, соблюдением всех мер для борьбы с COVID-19. Приобрести новогодние деревья можно до 31 декабря.