Четыре елочных базара с новогодними подарками открыли в Солнечногорске

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На базарах продают живые деревья. Но их не вырубали в лесах, а выращивали специально для новогодней торговли. При этом одно из основных условий для получения разрешения на нее — действующие документы, подтверждающие качество елей.

В наличии и подставки для деревьев. Это отметил заместитель главы городского округа Александр Квасников.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Шарики и гирлянды купить можно, мишуру или игрушки. А вот оливье и горошек нельзя. Для этого, пожалуйста, приходите в наши торговые центры Александр Квасников.

За прошедшие выходные в Подмосковье открыли уже более 60% елочных базаров. Всего их будет около 400. Площадки оформили в стиле проекта «Зима в Подмосковье».

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Продавцы работают только в масках и перчатках. Проверяющие следят за разрешением на торговлю, соблюдением всех мер для борьбы с COVID-19. Приобрести новогодние деревья можно до 31 декабря.