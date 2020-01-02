Загородная сказка в Новый год. Чем запомнятся выходные в подмосковных Вербилках

Если вы устали от домашнего новогоднего отдыха, от просмотра телевизора и поедания салатов, отправляйтесь на выходные в Подмосковье. В 80 километрах от МКАД в поселке Вербилки Талдомского городского округа расположился первый загородный отель в регионе — «Кантри Резорт». Здесь найдутся развлечения и для экстремалов, и для любителей спокойного отдыха наедине с природой.

Чтобы зарядиться адреналином, садитесь в собачью упряжку и отправляйтесь рассекать снежные просторы. Катания обойдутся в 450 рублей. Кроме того, в отеле можно обучиться верховой езде, покататься на санях, тюбинге и даже — на квадроцикле. Его аренда стоит четыре тысячи рублей за час. Также можно взять снегоход — 15 минут езды обойдутся в 1,2 тысячи рублей.

Источник фото: телеканал «360»

На этих 16 гектарах земли, где когда-то располагался пионерский лагерь, есть и собственное ранчо. Здесь живут медведи, олени, верблюды и другие животные. Можно купить целый пакет овощей и покормить четвероногих или просто понаблюдать за ними.

В отеле семь жилых корпусов и больше 150 номеров в стиле кантри. В некоторых есть даже камин, который согреет после активной прогулки на свежем воздухе.

Источник фото: телеканал «360»

В стоимость проживания входит трехразовое питание, перекусы в течение дня, прокат коньков, лыж, пинг-понг, бильярд, бассейн с двумя саунами, тренажерный зал и шоу-программы.

Еще одно место, где можно комфортно отдохнуть — спа-центр. В нем посетителям предлагают различные процедуры: кедровая бочка, обертывания, массаж. Все это выводит из организма токсины и даже способствует поддержанию стройной фигуры. А также позволяет расслабиться и поднять настроение.

Источник фото: телеканал «360»

Если в первый день запланирован поход в спа-центр, то во второй — можно отправиться в настоящую русскую баню. Их на территории отеля — три. Можно воспользоваться услугами банщика — это обойдется в 700 рублей. А чтобы охладиться после парной — окунайтесь в прохладный бассейн. Температуры воды — максимально комфортная даже зимой, поэтому процедура подойдет и для детей.

После такого отдыха — самое время подкрепиться. Завтраки, обеды и ужины в формате шведского стола уже включены в стоимость проживания. Свежие фрукты и овощи, супы, закуски и сладкое — лишь малая часть угощений для гостей «Кантри Резорт». Шеф-повар готовил на восточноазиатских и европейских кухнях, а в Вербилки приехал работать, чтобы отдохнуть.

Источник фото: телеканал «360»

«Надо душу вкладывать — это основной ингредиент, который самый дефицитный, в тоже время не надо боятся им делиться», — отметил шеф-повар Александр Жомиру.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь накормят в любое время дня и ночи, голодными точно не останетесь. За фигуру переживать не стоит — прямо под рестораном есть батутный центр, где можно сбросить калории. Кроме того, есть и эксклюзивное развлечение — скалодром. Главное — соблюдать все правила безопасности и использовать страховку.