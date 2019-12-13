Музей пастилы, кремль с мистическими легендами и сделанный своими руками калач: чем удивит туристов Коломна

Тайные достопримечательности старой Коломны и сувениры с душой. Провести яркие выходные можно с проектом правительства Московской области «Зима в Подмосковье». Корреспондент «360» отправилась по самым интересным местам старинного города.



Источник фото: телеканал «360»

Добраться до Коломны проще всего на машине, дорога займет примерно два часа. Можно доехать на электричке от Казанского вокзала до станции Голутвин за два с половиной часа.

Главными достопримечательностями Коломны являются Коломенский кремль, Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, Усадьба купцов Лажечниковых и, конечно, Музей пастилы.

Источник фото: телеканал «360»

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Кремль - главная достопримечательность Коломны. Здесь останавливались московские правители. Кирпичная крепость ни разу не была взята штурмом. Сейчас здесь проводят экскурсии, в основном, для детей. На экскурсии рассказывают много интересного, например, такую мистическую историю - в одной из башен Кремля якобы была заточена Марина Мнишек. По легенде, она превратилась в черную птицу и вылетела в окно.

Источник фото: телеканал «360»

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Музей «Коломенская пастила» существует с 2009 года, он расположился у храма Николы на Посадях. Создатели после изучения архивов восстановили технологию изготовления коломенской пастилы и создали целую коллекцию исчезнувших вкусов, причем каждый имеет свою историю.

Дальше корреспондент «360» побывала в Музее калача. Здесь рассказали об истории — как раньше делали выпечку. А рецепт теста прост — два сорта муки, вода, соль и закваска. Дальше главное правильно раскатать тесто и сделать форму.

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Интересно, что именно с рецептом приготовления коломенского калача связано много поговорок. Здесь же есть и лавка, где можно купить коломенский калач. Стоит всего 50 рублей.

Типичная экскурсия по Коломне запомнилась съемочной группе «360» тем, что везде пытались накормить, напоить и развлечь, а самым душевным показался музей, где получилось самостоятельно сделать калач, который и станет самым памятным сувениром из Коломны.

