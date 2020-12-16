Чаепития на свежем воздухе, спорт и развлечения. Что можно делать зимой в парках Подмосковья?

В пору новогодних праздников и после них жители Подмосковья могут проводить время на свежем воздухе. В регионе есть множество мест, где можно просто погулять и найти себе развлечение по душе.

Парк в Химках

Парк культуры и отдыха имени Льва Николаевича Толстого признан одним из лучших парков Подмосковья. Он находится в старых Химках у Ленинградского шоссе около канала имени Москвы. На территории в 26,4 гектара каждый найдет для развлечение. Там есть места для занятия спортом, пешеходные и велосипедные дорожки места для занятий спортом.

Место названо в честь Льва Толстого, который часто отдыхал и охотился в окрестностях. В парке есть детский уголок сказок и сад камней, где расставлены валуны с цитатами писателю. Памятник ему установили на главной алее в 1979 году.

На территории парка есть краеведческий музей. Там можно увидеть архивные фотографии города, коллекцию пейзажей Александра Шилова и достижения градообразующих предприятий — НПО им. Лавочкина, НПО Энергомаш и МКБ «Факел». Однако из-за коронавирусных ограничений музей не работает.

Также на территории парка есть контактный зоопарк «Ковчег». Там живут олени, лоси, ламы, пони и другие животные. Заходить туда вместе с собаками запрещено.

У парка непростая история. До 1947 на территории была роща, парк открыли в 1973 году. К тому времени там работали театр, музей, детские аттракционы, школа фигурного катания. В 1990-е годы он пострадал от пожаров, причина которых неизвестна. В итоге часть построек сгорела. Потребовалось много времени на его восстановление.

Парк «Березовая роща» в Дмитрове

Парк «Березовая роща» в Дмитрове — одно из самых популярных мест для прогулок у жителей и гостей города. Там часто проходят праздники и творческо-развлекательные мероприятия. Каждый год в парке появляются новые интересные места для отдыха.

Летом в парке можно поиграть в теннис на кортах, провести время в веревочном парке. Зимой организуют катания на лошадях, работает каток. На территории устанавливают рождественские карусели.

В праздничные дни в парке выступают артисты, отрываются точки с горячими напитками. Кроме того, там регулярно устраивают старинные русские игры.

История парка уходит в далекое прошлое. В 1940-е годы на его месте располагалась артиллерийская дивизия. Только 1966 году власти решили создать парк культуры и отдыха «Березовая роща». В 2014 году он получил награду в номинации «Лучшее преобразование парковой зоны» в рамках конкурса «Лучшие парки Подмосковья».

Парк «Елочки» в Домодедове

В другом конце Подмосковья — в Домодедово — находится любимый горожанами парк «Елочки». Он располагается прямо в сосновом лесу. Его площадь 27 гектаров. В парке есть несколько зон — зона аттракционов, разные зоны отдыха, площадь для массовых мероприятий, территория кафе.

Поскольку «Елочки» находятся в лесу, то там построили беседки с мангалами. В беседке могут поместиться до 15 человек. Стоимость аренды нужно уточнять в парке. В «Елочках» есть контактный зоопарк для детей ZOO Mini. Кроме того, там можно покататься на лошадях. В зимний сезон работает каток.

Нередко в парк для фотосессий приходят молодожены. Ведь на территории есть одноименная аллея. В 2008 году ее переименовали в честь святых Петра и Февронии Муромских. В «Елочках» работает храм Петра и Февронии. (Уточнить, можно ли сейчас посещать церковь).

Также для посетителей в обычное время работает танцевально-концертный зал, досуговый центр. Этот парк, как и два предыдущих появился в советское время. Он открылся 1 апреля 1974 года. Сначала над его проектом работали волонтеры, строительством занимались самые крупные предприятия Домодедово, помогали и простые жители города. Это была так называемая «народная стройка».

В 1980 и 1983 годах парк «Елочки» принял участие в конкурсе архитектуры и благоустройства ВДНХ СССР. В первый год он занял первое место, а в 1983-м — уже 2. «Елочки» долгое время считался лучшим малым парком Советского Союза.

Томилинский парк сказок

Перед Новым годом чуда ждут не только дети, но и взрослые. Это вполне можно устроить при посещении парка сказок в поселке Томилино городского округа Люберцы. Даже ворота на входе сделаны таким образом, будто открывают дорогу в настоящую зимнюю сказку. При входе лежит заповедный камень, который расскажет гостю парка, что его ждет при походе прямо, налево или направо.

Сказочным парк называется потому, что по всей его территории расположены 20 фигур сказочных персонажей. Здесь можно найти и царевну-лебедь, узнать где зимуют Баба-Яга и Кощей Бессмертный. Кроме обычных деревьев там есть искусственные с красивой светодиодной потсветкой.

Зимой там можно покормить белок, которых в парке очень много. На деревьях для пушистых зверьков висят специальные кормушки, куда можно положить орехи. Людей они не боятся, но лишний раз их лучше не трогать. Это замечательная возможность познакомить ребенка с живой природой.

Это парк для детей, которые хотят покататься с двухэтажной горки, и родителей, которые желают ненадолго вернуться в детство. Вообще, развлечения по вкусу здесь может найти себе каждый. Единственный минус парка, там нет заведений общественного питания. Поэтому с собой лучше взять термос с горячим чаем и бутербродами.

Парк преобразился в 2016 году, когда его передали муниципалитету. Его благоустроили, расчистили от бурелома и провели вырубку старых деревьев. В результате получилось 3,5 тысячи гектаров настоящей сказки.

Спортивный парк отдыха имени Лазутиной

Любителям покататься на лыжах лучше всего отправляться в городской округ Одинцово с спортивный парк имени Ларисы Лазутиной. Лыжную трассу здесь проложили еще в середине прошлого века и она до сих пор не утратила своей привлекательности.

Можно не кататься на лыжах, а просто пойти прогуляться. Места для пешеходов здесь тоже есть. В этом же парке находится подмосковная резиденция Деда Мороза, так что можно подготовиться и передать новогоднему волшебнику свое желание через специальный почтовый ящик.

Кроме лыжной трассы в парке есть небольшой каток. Коньки дают на прокат. Есть тюбинговая трасса и даже родник, который не замерзает даже зимой. Здесь же растет огромная ель возрастом 121 год. Возле нее часто фотографируются на память все желающие. Что примечательно, с наступлением темноты все дорожки в парке специально подсвечиваются, чтобы гостям было удобно ходить.

Трассу привели в порядок в 2015 году. Открытие приурочили к дню лыжника, 21 февраля. «Лазутинка», как ласково называют парк местные жители стало самым популярным местом отдыха на круглый год.