Большой выбор новогодних подарков и мастер-классы представят на ярмарке в Павловском Посаде 18 декабря

Ярмарку «Павловский Посад соткан для тебя» развернут в Подмосковье 18 декабря. Жителей ждет большой выбор елочных украшений и уникальных новогодних подарков ручной работы.

Покупателям предложат согревающий глинтвейн, леденцы в виде петушков на палочке и карамельные яблочки. Ярмарка стала частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

В областном комитете по туризму рассказали, что ее откроют в парке культуры и отдыха Павловского Посада.

Посетители смогут приобрести здесь елочные украшения, крафтовые изделия и уникальные подарки ручной работы комитет по туризму Подмосковья.

Подготовят для посетителей и мастер-классы. Например, все желающие смогут научиться расписывать елочные игрушки и создавать уникальные новогодние украшения.

Интерактивные программы будут проводить в непродуваемых шатрах. Их установят для комфорта и безопасности гостей.

В Подмосковье уже заработали катки, горнолыжные курорты, прокаты тюбингов и снегоходов. Жителей ждет не менее 500 различных зимних программ.

До 26 декабря звездные фигуристы привезут «Ледниковый период» в Подмосковье. Они бесплатно выступят на самых больших открытых катках.