Большинство елочных базаров развернули в Подмосковье

Елочные базары развернули уже в 49 округах Подмосковья. Это более 80% пунктов торговли новогодними деревьями, подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, активная торговля на елочных базарах началась в понедельник, 20 декабря.

Развернуто более 80% пунктов продажи елок. Всего в этом году в области планируется работа около 260 елочных базаров Сергей Воскресенский.

Елочные базары в Московской области начали открывать еще 2 декабря. На сегодняшний день больше всего пунктов работает в Балашихе, Красногорске, Щелкове, Королеве, Домодедове, Люберцах, Мытищах и Подольске.

На базарах жители смогут купить ели, пихты, сосны, импортные хвойные деревья. В продаже есть и букеты из веток, подставки.

Все торговые точки оформили в едином стиле проекта «Зима в Подмосковье». Елочные базары в Подмосковье будут работать до 10 января.

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».