Больше 120 трасс подготовили в Подмосковье. Где покататься на лыжах

В Подмосковье для любителей покататься на лыжах в зимнем сезоне 2020/2021 открылись 125 трасс. Зимние развлечения доступны в 46 городских округах Московской области.

Выбрать подходящую трассу можно по удобству расположения, протяженности маршрутов, наличию тех или иных удобств или характеру мероприятия.

Универсальный спортивный комплекс «Пересвет» в Сергиевом Посаде, например, предлагает более 44 тысяч метров снежных трасс. Самая длинная — 10 056 метров. Здесь проводят сборы профессиональные спортсмены и отдыхают любители здорового образа жизни.

Недалеко от поселка совхоза Останкино уже четверть века действует уникальная лыжная трасса «Габовская лыжня» — 30 000 метров маршрутов, которые подготовлены как для классического, так и для свободного стилей.

В Истре в феврале 2021 года состоится лыжная гонка памяти Олимпийского чемпиона А. А. Прокуророва. Ее проведут на трассе спортивной школы олимпийского резерва «Истина» протяженностью в 15 тысяч метров.

При посещении лыжни стоит помнить о действующих в Подмосковье ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Если речь идет о помещениях, то нужны маски. Билеты в различные комплексы сейчас продают онлайн, на мероприятия ведется предварительная запись. На соревнования можно будет посмотреть с трибун.