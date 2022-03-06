Более пяти тысяч детей приняли участие в забеге «Ладушки-Оладушки» в Подмосковье

Более 60 парков Подмосковья стали площадками для маленьких спортсменов, которые приняли участие в лыжне «Ладушки-Оладушки». На старт вышло свыше пяти тысяч детей.

Для участников от пяти до шести лет лет была установлена дистанция от 300 до 500 метров. Для спортсменов в возрасте 7-8 лет, она была больше — от 700 до 1000 метров. В местах, где уже сошел снег ребята просто преодолевали дистанцию бегом.

Соревнования посвятили празднику Масленицы. Самые массовые забеги состоялись в парках «Пехорка» в Балашихе, «Наташинском» в Люберцах, «Принарском» в Серпухове, имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, Кузьминском лесопарке в Котельниках и городском парке в Волоколамске, рассказали организаторы.

Источник фото: телеканал «360»

На финише ребят накормили свежеиспеченными оладушками и блинчиками. Помимо них, среди угощений к горячему чаю были баранки, пряники и другие лакомств.

Источник фото: телеканал «360»

В парках прошли и разнообразные анимационные и развлекательные программы, а в муниципалитетах провели акцию «Печем блины вместе», где всех желающих накормили главным блюдом этого весеннего праздника.