Зима в Подмосковье 23 ноября 2022, 09:10 Более 50 площадок для зимних активностей откроют в Химках

Читать 360tv в

Этой зимой для жителей и гостей Химок откроют 24 катка и 27 лыжных трасс разного уровня сложности — от любительских до профессиональных. Для семей мобилизованных граждан прокат коньков и лыжной экипировки на всех площадках будет бесплатным.

Катки зальют во всех микрорайонах Химок. Общая площадь заливки составит более 27 тысяч квадратных метров. В семи локациях будет работать прокат коньков. Еще в восьми будут организованы теплые раздевалки и музыка.

Реклама

Для любителей лыжного спорта проложат 24 трассы для новичков в парке Толстого, «Дубки», «Экобереге» и на территориях химкинских школ. Для профессионалов организуют трассу в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Еще четыре дистанции откроют на горнолыжной базе «Родина», где также можно будет прокатиться на сноуборде.

Реклама

На лыжном стадионе «Снежинка» зимний сезон стартовал с первым снегом — 15 ноября. Зимой на стадионе доступны занятия лыжами и биатлоном, а летом — спортивным ориентированием, мини-футболом, легкой атлетикой. На площадке проводят соревнования от муниципального до всероссийского уровня.

«Стадион „Снежинка“ находится на территории Химкинского лесопарка, который мы будем масштабно благоустраивать. В рамках этих работ мы предусмотрели обустройство новых лыжероллерных трасс. Таким образом, их протяженность будет увеличена», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

К новому сезону на стадионе «Снежинка» заменили настил мостов через реку, уложили искусственный газон на лыжной трассе длиной 1,2 километра, оборудовали теплые раздевалки и закупили новую снежную пушку. В этом году там запустили восемь дорожек длиной от 500 до 5000 метров. Жители смогут комфортно кататься даже в вечернее время за счет специального освещения на всем маршруте.

Кроме того, в Химках проведут 228 мероприятий по зимним видам спорта, в том числе массовую лыжную гонку «Лыжня России», первенство Московской области по хоккею с шайбой и соревнования Московской области по биатлону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».